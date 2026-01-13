FGJE de Sonora Captura a “El Bitachi” Generador de Violencia en Altar

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que se logró la captura de Francisco Javier “N”, alias “El Bitachi”, generador de violencia identificado como integrante de un grupo delictivo.

El sujeto se encontraba prófugo y contaba con órdenes de aprehensión por los delitos de desaparición de personas cometida por particulares y asociación delictuosa, relacionados con hechos ocurridos en el municipio de Altar.

La captura se realizó por agentes ministeriales en la carretera Altar-Sáric tras realizarse trabajos de investigación.

En audiencia inicial a Francisco Javier “N” el Ministerio Público le formuló imputación por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa. El Juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Noticia relacionada: Localizan a Madre Buscadora Desaparecida en Zona Rural Oriente de Hermosillo, Sonora

¿Qué se sabe de “El Bitachi”?

“El Bitachi” está directamente vinculado con la desaparición de Rodrigo “N”, registrada el 13 de enero de 2025, quien fue privado de la libertad en presencia de sus padres y cuyo paradero continúa sin ser localizado.

Historias recomendadas:

KRRC