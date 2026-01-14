Sujeto Detenido por Golpear a su Esposa y Suegro tras Discutir Temas de Divorcio en Hermosillo

Dos casos de violencia familiar cometidos por exparejas se registraron la tarde del martes en una colonia del surponiente de Hermosillo y en la zona rural poniente, cuyos presuntos agresores fueron detenidos por policías municipales.

El primer hecho ocurrió a las 18:40 horas en un domicilio ubicado en las calles San Bernardino y Quintero Arce, en la colonia Las Placitas, sección Los Álamos. En el lugar fue arrestado Andrés Eduardo “N”, de 32 años de edad, señalado por agredir física y verbalmente a su esposa, de 33 años, cuando ambos discutían temas relacionados con su proceso de divorcio.

Durante el altercado, el padre de la mujer, un hombre de 65 años de edad, intervino para defenderla, siendo golpeado en diversas partes del cuerpo por el ahora detenido, lo que motivó la intervención policial.

Sujeto intentó llevarse a su exesposa de un negocio a la fuerza

En un segundo caso, registrado a las 19:35 horas en Bahía de Kino, Fernando David “N”, de 34 años, fue detenido y turnado al Ministerio Público por el delito de violencia familiar.

Los hechos ocurrieron en un negocio de pollos ubicado en las calles Puerto Peñasco y Yavaros, en la colonia Centro, donde el sujeto presuntamente intentó llevarse por la fuerza a su expareja, de 21 años.

Ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación por los delitos de violencia familiar, lesiones y lo que resulte.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR