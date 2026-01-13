Pareja Detenida en Posesión de un Arma de Uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas en Hermosillo

Durante un operativo de vigilancia realizado en el sector sur de Hermosillo, elementos de la Policía Preventiva Municipal aseguraron a un hombre y una mujer en posesión de un arma de fuego y presunta droga, en hechos ocurridos la tarde del lunes en la colonia Fovissste.

La intervención policial se llevó a cabo alrededor de las 13:50 horas, cuando los oficiales recorrían el cruce de las calles Granada y Enrique León y detectaron una actitud evasiva por parte de la pareja al notar la presencia de la patrulla, lo que motivó su abordaje.

Les aseguraron un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Al efectuar una inspección preventiva, los agentes localizaron entre las pertenencias de quienes se identificaron como Argenis Omar “N”, de 34 años, y María Guadalupe “N”, de 22, una pistola calibre 9 milímetros con 10 cartuchos útiles, así como un envoltorio que contenía una sustancia blanca y granulada, con características similares a la droga sintética conocida como cristal.

Tras el aseguramiento, ambos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público del fuero federal, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente por la probable violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tratarse de un arma considerada de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR