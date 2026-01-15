Sujeto a Prisión por Estrellar a Cachorro Contra la Pared y Agredir a su Familia en Nogales

Un sujeto identificado como Francisco “N”, de 31 años, fue vinculado a proceso por los delitos de violencia familiar y maltrato animal, en hechos ocurridos en Nogales, Sonora.

El pasado 11 de enero, en un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio, el imputado ejerció violencia verbal y física en contra de su pareja, Juana “N”, generando además afectaciones emocionales en su hija menor.

El sujeto estrelló contra una pared a un cachorro para causarle la muerte

De la misma manera, habría cometido actos de crueldad animal contra un cachorro de raza Pug al estrellarlo contra una pared para causarle la muerte.

El sujeto fue imputado por la Fiscalía General de Justicia del Estado y un Juez consideró procedente la medida cautelar solicitada y le impuso la prisión preventiva como medida cautelar.

N+

Historias recomendadas:

JGMR