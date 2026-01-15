Ataques Armados Dejan a Un Hombre Asesinado y Uno Más Lesionado en Hermosillo

Hechos violentos registrados con pocos minutos de diferencia movilizaron a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia la noche del miércoles en el sector norponiente de la ciudad, luego de que se reportaran dos agresiones armadas en distintas colonias.

El primer reporte se atendió poco después de las 20:00 horas en la colonia Jorge Valdez Muñoz, sobre la avenida Caborca, entre Nogales Oriente y Nogales Poniente; en el sitio, un hombre fue atacado a balazos y quedó tendido en la vía pública.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Menos de una hora después ocurrió otra agresión armada

Minutos más tarde, alrededor de las 20:40 horas, se registró un segundo ataque armado en el cruce de las calles Eligio Ancona y Suaqui Grande, en la colonia Miguel Hidalgo, en el mismo punto donde el viernes de la semana pasada un adulto mayor fue golpeado y amputado de la lengua.

En este caso, un hombre de aproximadamente 50 años de edad resultó lesionado por varios disparos de arma de fuego, pero logró desplazarse algunos metros tras la agresión hasta llegar a una esquina, donde pidió auxilio y paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de urgencia a un hospital para su atención médica.

De forma preliminar, se indicó que los presuntos responsables al parecer habrían escapado a bordo de un pick up de color blanco. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos.

Reportero: Roberto Bahena N+

