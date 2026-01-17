Joven Resultó Lesionado con un Machete por un Sujeto con el que Bebía Alcohol en Hermosillo

Dos agresiones ocurridas durante el fin de semana en el poblado Miguel Alemán, en la zona rural poniente de Hermosillo, dejaron como saldo dos personas lesionadas, en hechos distintos que derivaron en la detención de dos sujetos.

En el primer caso, Vicente “N”, de 22 años de edad, deberá responder por los delitos de lesiones y portación de arma prohibida, luego de que se reportó a un joven herido en la cabeza con un machete de aproximadamente 35 centímetros de largo.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron a las calles Carmen Serdán, entre Río Muerto y Diana Laura, de la colonia Colosio, donde realizaron la detención. El perjudicado, de 19 años de edad, manifestó que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con el agresor cuando, tras una discusión, fue atacado de manera intempestiva con el arma punzocortante.

Un sujeto golpeó a un oficial cuando intentaron detenerlo

En un segundo hecho, Héctor Guadalupe “N”, de 54 años de edad, quedó a disposición del Ministerio Público también por el delito de lesiones y contra funcionarios públicos. El incidente se registró cuando el individuo caminaba entre vehículos en circulación sobre las calles Matamoros, entre Colosio y Diana Laura, en la colonia Salvador Alvarado.

Al ser abordado por oficiales que intentaban retirarlo del lugar, el sujeto se abalanzó contra uno de ellos, golpeándolo y provocándole una herida en el dedo pulgar de la mano izquierda.



Reportero: Roberto Bahena N+

