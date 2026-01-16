Dos Ataques Armados Dejan a Un Hombre Asesinado a Balazos y Uno Más Lesionado en Hermosillo

La noche del jueves estuvo marcada por dos ataques armados ocurridos en diferentes sectores de la ciudad, los cuales dejaron como resultado una persona sin vida y otra más con lesiones de gravedad, lo que generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Uno de los hechos se registró en la colonia El Mariachi, en la zona centro, poco antes de las 21:00 horas, sobre la calle Alejandro Lacy, casi en el cruce con Sonora. En ese sitio, un hombre que circulaba a bordo de un vehículo Chevrolet fue perseguido desde el área de Ónavas y bulevar Luis Encinas, donde sujetos armados comenzaron a dispararle.

Durante el ataque, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra un automóvil Nissan Versa negro que se encontraba estacionado. Paramédicos lo trasladaron a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave, mientras que testigos señalaron haber escuchado múltiples disparos de arma de alto calibre.

Sujeto asesinado a balazos en colonia Mallorca Residencial

Más tarde, alrededor de las 21:30 horas, se reportó una segunda agresión armada en la privada Inca, en la colonia Mallorca Residencial, al sur de la ciudad. En este lugar, un hombre identificado como Óscar Enrique fue atacado a balazos dentro de un domicilio.

Socorristas de la Cruz Roja le brindaron atención médica y aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, la víctima no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas, quedando sin vida en el área del jardín de la vivienda. De manera preliminar, se informó que los responsables huyeron a bordo de un vehículo Chevrolet Malibú.

En ambos eventos acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y personal del Servicio Médico Forense, quienes realizaron las diligencias correspondientes para integrar las carpetas de investigación y dar con los responsables de los ataques.

