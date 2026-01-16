Detienen a Empleada de Paquetería por Presuntamente Agredir y Lesionar a Clienta en Hermosillo

Una mujer identificada como Melissa Gabriela “N”, de 29 años de edad, fue puesta a disposición del Ministerio Público para que responda por el presunto delito de lesiones, tras un altercado ocurrido en una paquetería al norte de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada, la afectada, de 35 años, denunció que sufrió una herida cortante en la región temporal de la cabeza, presuntamente ocasionada por la ahora detenida, quien labora en el establecimiento.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:50 horas de ayer en una paquetería ubicada en las calles Simón Bley y Periférico Norte, en la colonia Olivares. La perjudicada narró que acudió al lugar para recoger un paquete, pero al ser informada por la empleada que este no era localizado, decidió retirarse.

La trabajadora presuntamente la agredió y la empujó causándole una lesión

Sin embargo, señaló que la trabajadora le indicó que no podía salir sin devolver el ticket, y cuando intentaba abandonar el sitio, fue sujetada de los brazos, arañada y posteriormente empujada contra una reja metálica de protección, lo que le provocó la lesión referida.

La presunta responsable quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar su situación legal.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR