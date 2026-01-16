Hombre Resulta Lesionado por Disparos de Arma Tras Presunta Discusión Vial en Nogales

Un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego la mañana de este jueves, 15 de enero, en Nogales, Sonora, luego de una discusión vial.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:52 de la mañana, en la calle Gregorio Ruiz, esquina con Paraje, donde agentes de la Policía Municipal localizaron un vehículo sedán y, a un costado, a un hombre de 40 años con una lesión visible en el brazo izquierdo.

La víctima relató que momentos antes había discutido con el conductor de otro automóvil que presuntamente no respetó un alto y estuvo a punto de chocar contra su unidad.

El presunto agresor disparó en 3 ocasiones

Durante el altercado, el agresor habría tomado un tubo con el que dañó uno de los cristales del vehículo afectado y, posteriormente, regresó con un arma de fuego, realizando tres detonaciones.

Uno de los disparos impactó en el brazo izquierdo del denunciante, quien llamó al 911 y fue trasladado al Hospital General de la colonia Siglo XXI, donde fue diagnosticado con una herida con entrada y salida, quedando bajo observación médica.

La escena fue resguardada por elementos municipales y entregada a personal de Servicios Periciales para el procesamiento correspondiente. Autoridades continúan con las indagatorias para identificar al responsable.

Reportero: Gustavo Moreno N+

