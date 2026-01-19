Abandonan a Bebé en Contenedor de Basura de Campo Agrícola en Poblado de Hermosillo
N+
Un bebé fue encontrado por el guardia de seguridad, dentro de una bolsa negra de plástico y en un contenedor de basura en un campo agrícola del Poblado Miguel Alemán, en Hermosillo.
COMPARTE:
La Policía Municipal adscrita a la comisaría Miguel Alemán, atendió el reporte de un bebé abandonado en un contenedor de basura de un viñedo.
Eran las 04:20 horas de hoy, cuando se dirigieron al Seguro Social ubicado en las calles Alicia Arellano Tapia y 12 norte de la colonia Centro, en donde el recién nacido recibía atención médica.
El bebé fue encontrado, por el guardia de seguridad, dentro de una bolsa negra
Fue a las a las 03:30 horas de hoy, cuando ingresaron al bebé de 32 semanas de gestación, quien fue encontrado por un guardia de seguridad del campo agrícola.
Informó que al realizar la vigilancia habitual escuchó el llanto, percatándose que el niño estaba dentro de una bolsa negra de plástico.
Se tuvo conocimiento que el pequeño se encuentra delicado de salud, presentando dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia.
Reportero: Gerardo Moreno N+
Historias recomendadas:
- Joven Resultó Lesionado con un Machete por un Sujeto con el que Bebía Alcohol en Hermosillo
- Hombre Muere Mientras se Ejercitaba en un Gimnasio en Hermosillo, Sonora
- Hombre Fue Asesinado a Balazos en su Casa en la Colonia Puerta Real de Hermosillo
JGMR