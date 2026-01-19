Abandonan a Bebé en Contenedor de Basura de Campo Agrícola en Poblado de Hermosillo

La Policía Municipal adscrita a la comisaría Miguel Alemán, atendió el reporte de un bebé abandonado en un contenedor de basura de un viñedo.

Eran las 04:20 horas de hoy, cuando se dirigieron al Seguro Social ubicado en las calles Alicia Arellano Tapia y 12 norte de la colonia Centro, en donde el recién nacido recibía atención médica.

El bebé fue encontrado, por el guardia de seguridad, dentro de una bolsa negra

Fue a las a las 03:30 horas de hoy, cuando ingresaron al bebé de 32 semanas de gestación, quien fue encontrado por un guardia de seguridad del campo agrícola.

Informó que al realizar la vigilancia habitual escuchó el llanto, percatándose que el niño estaba dentro de una bolsa negra de plástico.

Se tuvo conocimiento que el pequeño se encuentra delicado de salud, presentando dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia.

Reportero: Gerardo Moreno N+

JGMR