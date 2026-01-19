Tres Sujetos Detenidos por Agredir a Agentes de la Policía Municipal en Hermosillo

Tres hombres fueron arrestados por elementos de la Policía Municipal luego de protagonizar una agresión contra agentes, intentar huir en un vehículo a exceso de velocidad y ser sorprendidos en posesión de presunta droga, en hechos ocurridos en la colonia Café Combate.

Los detenidos fueron identificados como Juan Luis “N”, Diego Armando “N” y Fredy Martin “N”, de 45, 31 y 42 años de edad, respectivamente, quienes enfrentan cargos por delitos contra la salud, conducción punible, lesiones y daños al Ayuntamiento de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos se registraron cuando los tres sujetos ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública, en el cruce de las calles Ojuelos y Mazón López.

Los agentes fueron atacados por los sujetos que intentaban detener

Al acudir los agentes para atender el reporte, los individuos se abalanzaron contra ellos, lanzando manotazos y puntapiés, lo que derivó en daños a un radio portátil propiedad del Ayuntamiento.

Durante la agresión, una agente resultó lesionada con fractura en el dedo anular de la mano izquierda, además de laceraciones en ambos brazos, por lo que recibió atención médica.

En medio del altercado, uno de los implicados se subió a un vehículo tipo pick up, de color blanco, e intentó darse a la fuga a exceso de velocidad, pero metros adelante fue alcanzado por policías municipales.

Cada detenido contaba con 3 envoltorios de presunto narcótico

Al realizar la inspección, los agentes localizaron tres envoltorios con polvo blanco granulado, similar a la droga crystal, además de otro con la misma sustancia dentro del portavasos del automóvil, mientras que a los otros dos detenidos también se les aseguraron tres más a cada uno.

Los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con la evidencia asegurada, para el deslinde de responsabilidades.

