Muere Bebé Abandonado en Contenedor de Basura en Poblado Miguel Alemán en Hermosillo, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado, confirmó este martes el fallecimiento del bebé recién nacido que fue encontrado en estado de abandono el pasado lunes 19 de enero en la costa de Hermosillo.

Puntualizó que actualmente personal de Medicina Forense lleva a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

Tienen identificada a la presunta madre del menor fallecido

Apuntó que en un hospital de la entidad se tiene identificada a una mujer que se presume es la madre del menor, a quien se le harán prueba de genéticas para establecer dicho parentesco.

Refirió que con base en la investigación y las entrevistas que se realicen se determinará si hay algún delito que perseguir.

