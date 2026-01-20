Hombre Detenido por No Pagar Cuenta de Más de 10 Mil Pesos en Restaurante de Hermosillo

Un hombre fue turnado al Ministerio Público luego de presuntamente negarse a pagar una cuenta superior a los 10 mil pesos en un restaurante ubicado en la colonia Las Villas, en Hermosillo.

De acuerdo con el reporte policial, a la 1:20 de la madrugada del martes, elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron a un llamado en el cruce de las calles Solidaridad y Río San Miguel, donde personal del establecimiento solicitó apoyo.

En el lugar, un mesero señaló que el cliente, identificado como José Alonso “N”, de 48 años de edad, se negó a cubrir una cuenta por la cantidad de 10 mil 160 pesos, motivo por el cual fue retenido en el local en espera de la autoridad ministerial.

El grupo se retiró del restaurante dejando solo a un hombre que terminó detenido

El trabajador explicó que desde las 16:00 horas del día anterior arribó un grupo de personas al negocio para consumir alimentos y bebidas, sin embargo, al momento de solicitar la cuenta, el grupo se retiró del lugar dejando solo al ahora detenido, quien se negó a realizar el pago.

Ante esta situación, los oficiales procedieron a la detención del hombre y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Reportero: José Ponce N+

