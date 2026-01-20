Un Hombre Fue Detenido por Presuntos Delitos de Pornografía Infantil en Hermosillo, Sonora

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Los Pinos, al norte de Hermosillo, como parte de una investigación por presuntos delitos de pornografía infantil, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), la diligencia se llevó a cabo el pasado domingo 18 de enero, luego de que un juez autorizara la orden solicitada dentro de una carpeta de investigación abierta por dichos delitos.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle Pino Nuevo Norte, donde fue detenido Alfredo “N”. Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arma de fuego, seis cartuchos útiles y 11 envoltorios que contenían aproximadamente 285 gramos con 500 miligramos de metanfetamina.

Decomisaron diversos objetos y equipos electrónicos

Además, se decomisaron diversos objetos y equipos electrónicos, entre ellos dos computadoras, discos compactos, una tarjeta SD, una terminal de pago, una cámara fotográfica, dos teléfonos celulares, un CPU, un disco duro, dos pantallas de televisión, un módem, un DVD y accesorios de almacenamiento.

También fueron localizados otros objetos que quedaron a disposición de la autoridad investigadora, como un columpio hecho con cadenas metálicas acoplado a una estructura, un lazo amarillo, una bata y arneses de color rosa y negro.

El cateo se realizó en coordinación con la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, personal de Servicios Periciales y especialistas en criminalística de campo e informática, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones y los trámites legales correspondientes.

Reportero: José Ponce N+

