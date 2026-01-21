Sujeto Detenido por Presuntamente Intentar Ahorcar a Su Propia Madre en Hermosillo

Durante la madrugada del miércoles, elementos de la Policía Municipal atendieron dos reportes de violencia familiar registrados en distintas colonias de Hermosillo, que derivaron en la detención de dos personas, en uno de ellos un sujeto intentó ahorcar a su propia madre.

El primer caso ocurrió alrededor de las 00:10 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Melitón Hernández, en la colonia Norberto Ortega, al norponiente de Hermosillo.

En el lugar, una mujer de 63 años de edad denunció que su hijo, Carlos Francisco “N”, de 27 años, la agredió física y verbalmente, además de intentar ahorcarla. Ante los hechos, el señalado fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Sujeto agrede física y verbalmente a su pareja en Hermosillo

En un segundo incidente, registrado durante la tarde del martes, agentes preventivos detuvieron a Carlos Ramón “N”, de 30 años de edad, por el delito de violencia familiar en la colonia Carmen Serdán. La afectada, de 30 años, informó que su pareja la jaloneó, la insultó y le arrebató su teléfono celular.

La detención se realizó en las calles Rebeico y Olivares, donde el presunto agresor fue asegurado y presentado ante la autoridad investigadora para que se determine su situación legal conforme a derecho.

Reportero: Roberto Bahena N+

