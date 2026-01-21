Mujer Detenida Tras Asegurarle Más de 100 Pastillas de Probable Fentanilo en Hermosillo
N+
Una mujer fue detenida luego de encontrarle entre sus pertenencias más de 100 pastillas de probable fentanilo en calles de la colonia 5 de Mayo de Hermosillo, Sonora.
COMPARTE:
Luego de ser abordada por arrojar basura en la vía pública, elementos de la Policía Municipal de Nogales detuvieron a una mujer que llevaba poco más de 100 pastillas de probable fentanilo.
De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 de la tarde del pasado martes, cuando oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por la colonia 5 de Mayo.
Al llegar a la calle Orizaba, esquina con Jalapa, observaron a una joven, quien al notar la presencia de los elementos policíacos, tiró al suelo un envoltorio de gelatina.
Los agentes abordaron a la mujer para hacerle saber que arrojar basura al suelo representa una falta administrativa, por lo que sería presentada ante el Juez Cívico.
Al realizarle una inspección le encontraron más de 100 pastillas de probable fentanilo
Sin embargo, debido a la actitud evasiva de la sospechosa, los agentes realizaron una inspección corporal y le hallaron entre sus ropas un envoltorio de plástico con varias pastillas azules que tenían la leyenda M en uno de sus lados y el número 30 en el otro.
Por tal motivo, Frida "N", de 22 años, fue detenida y presentada ante el Ministerio Público Federal, junto con las 104 pastillas de presunta droga que le fueron aseguradas durante la inspección.
Reportero: Gustavo Moreno N+
Historias recomendadas:
- Hombre es Asesinado a Balazos Mientras Estaba Acompañado de su Esposa e Hija en Hermosillo
- Dos Menores de Edad Fueron Rescatados Tras ser Retenidos en Hermosillo; Hay 4 Sujetos Detenidos
- Localizan Con Vida a Hombre de Guerrero Desaparecido en San Luis Río Colorado
JGMR