Localizan Con Vida a Hombre de Guerrero Desaparecido en San Luis Río Colorado

La colaboración ciudadana y el trabajo de búsqueda permitieron que un hombre reportado como desaparecido pudiera reencontrarse con su familia, luego de haber sido localizado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con la información integrantes del Colectivo Buscando en San Luis R. C. iniciaron el seguimiento del caso tras recibir, meses atrás, el reporte de una familia originaria del estado de Guerrero que buscaba a un familiar del que habían perdido contacto y que presuntamente se encontraba en esa frontera.

Durante ese tiempo se realizaron diversas acciones de búsqueda sin resultados positivos, principalmente por las condiciones climáticas. Sin embargo, recientemente, una publicación difundida en redes sociales con la fotografía e información del joven permitió obtener nuevos datos sobre su posible paradero.

Ubican con vida en San Luis Río Colorado a joven desaparecido de Guerrero

Con el apoyo de ciudadanos, medios digitales y elementos de la Policía Municipal, se logró ubicar el sitio donde había sido visto por última vez. Posteriormente, se realizó un recorrido en la zona y finalmente fue localizado con vida.

Tras confirmar su identidad, se estableció contacto con su madre, logrando así el reencuentro familiar. El joven fue identificado como Genaro Espinoza Bolaños, de 31 años de edad.

En el proceso también se contó con el respaldo de la Policía Ministerial, la Casa del Migrante y la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, destacando la importancia de la coordinación entre autoridades, colectivos y sociedad civil para la localización de personas desaparecidas.

