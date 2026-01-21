Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a Su Vecina en Hermosillo

Luego de amenazar de muerte a su vecina, un sujeto fue detenido y al revisarlo se le encontró en posesión de narcóticos, en hechos ocurridos al sur de la ciudad, en la colonia Nuevo Hermosillo, la tarde del martes.

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, una mujer de 29 años solicitó el apoyo de las autoridades luego de que su vecino, identificado como Alán Richard “N”, de 38 años de edad, la amenazara de muerte con actitud agresiva alrededor de las 4:45 de la tarde.

El sujeto fue detenido y contaba con envoltorios que contenian narcótico

Los oficiales municipales se trasladaron a las calles Venado Bura, entre Capomo y Peñasco Blanco, donde localizaron aún en el sitio al presunto agresor, procediendo a asegurarlo.

Al realizarle una revisión corporal, los agentes le encontraron cuatro envoltorios que contenían polvo blanco granulado, con características similares a la droga conocida como cristal, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para su investigación por delitos contra la salud, así como amenazas.

Reportero: Roberto Bahena N+

