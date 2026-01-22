Agresión Armada Deja Un Hombre Asesinado y Uno Más Lesionado a Balazos en Hermosillo

Un hombre fue asesinado y otro resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido la noche del miércoles en la colonia Villa Verde, al norponiente de Hermosillo, hecho por el cual un joven fue detenido como presunto responsable.

La agresión se registró alrededor de las 23:45 horas en la calle San Noé, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en el sector. Al acudir al lugar, elementos del grupo de Servicio de Respuesta Táctica, SERT, de seguridad municipal, localizaron a un masculino de aproximadamente 31 años de edad sin signos vitales y a otro de 27 años con heridas de bala.

Con base en la información proporcionada por testigos, los agentes implementaron un operativo de búsqueda que derivó en la captura de Luis Alejandro “N”, de 20 años de edad, conocido como “El Jandito”.

El detenido intentó huir brincando bardas y saltando sobre casas

Durante su intento de huida, el joven brincó bardas y se desplazó por los techos de varias viviendas, arrojando en el trayecto una pistola calibre 9 milímetros, la cual fue asegurada y contenía un cartucho en la recámara y cinco más en el cargador.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad investigadora junto con el arma de fuego y los cartuchos útiles, para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

