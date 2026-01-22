Sujeto es Asesinado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Droga en Hermosillo

Un hombre fue localizado sin vida la noche del miércoles, tras ser atacado con proyectiles de arma de fuego al interior de un domicilio ubicado al surponiente de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:14 horas, en la intersección de la calle Rafael Sesma Verdugo y Mina La Bonancita, en la colonia Real de Minas, donde autoridades atendieron el reporte de una persona sin signos vitales.

La víctima fue descrita como un masculino de aproximadamente 35 años de edad, cuya identidad no ha sido establecida. De acuerdo con la información recabada en el lugar por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, el inmueble donde ocurrió el ataque presuntamente era utilizado como punto de venta de droga.

En el mismo domicilio ya ocurrió otro asesinato

De manera preliminar, se señaló como posible responsable a un hombre de entre 35 y 40 años de edad. El caso quedó clasificado como homicidio y lo que resulte.

Cabe señalar que en este mismo domicilio ya se había registrado el asesinato de otro hombre a finales del año pasado, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

