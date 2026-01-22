Clima en Sonora: Frente Frío 31 Provocará Lluvias y Posible Caída de Nieve

A partir de este viernes ingresará a Sonora el frente frío número 31, que al combinarse con otros fenómenos meteorológicos, originará la tercera tormenta invernal de la temporada, que generará bastantes nublados, altos porcentajes de lluvia y hasta nevadas.

Gilberto Lagarda Vásquez, jefe de meteorología de la Conagua en la entidad, explicó que el pronóstico para el viernes es de 70 a 80 % de posibilidades de lluvias en prácticamente todo el estado, y de 30 a 50 % de nevadas para el norte y la sierra.

“Se espera que el frente frío número 31 se acerque a la región noroeste del país, sumado a este río atmosférico y a un sistema de baja presión, y una vaguada natural, van a formar la tercera tormenta invernal, que nos va a generar una alta posibilidad de lluvia, de lloviznas hasta lluvias fuertes; además hay un potencial moderado que pudieran presentarse nevadas o aguanieve para las zonas altas del norte y oriente del estado”.

Esperan nevadas en regiones montañosas de Sonora

Las lluvias serán más fuertes en el norte, centro y sur de Sonora; mientras las nevadas serán en las regiones montañosas de Nogales, Santa Cruz, Cananea, Agua Prieta, Yécora y Nácori Chico.

“Sumado a esto rachas de viento, de moderados a fuertes, y obviamente el descenso de temperaturas que se va a empezar a sentir a partir de hoy jueves; a partir del sábado y domingo empezaríamos ver un descenso importante en las temperaturas mínimas, amaneceres que se van a hacer más fríos”.

Este jueves la temperatura más baja se registró en Yécora, con menos cuatro grados bajo cero; y se espera que a partir del viernes y hasta el lunes, las mínimas estén entre los menos 10 y los 5 grados, mientras que las máximas por debajo de los 25 grados.

Reportero: Gerardo Moreno N+

JGMR