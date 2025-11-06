Comerciantes Pierden 80% de Ingresos por el Cierre del Nevado de Toluca: "De Ustedes Comemos"

En el municipio de Zinacantepec, en el Estado de México, una pequeña comunidad enclavada a las faldas del Nevado de Toluca atraviesa una crisis sin precedentes. Se trata de Raíces, una zona que durante décadas ha vivido del turismo gracias a su cercanía con el cráter del volcán. Sin embargo, desde hace más de dos meses, el flujo de visitantes desapareció por completo y con él, la principal fuente de ingresos para decenas de familias.

Calles vacías, puestos cerrados y rostros preocupados marcan hoy el día a día de esta comunidad, que enfrenta una caída en ventas de hasta el 80 % tras el cierre indefinido del parque natural. La economía local se tambalea mientras las autoridades permanecen en silencio.

El cierre del Nevado de Toluca colapsó el comercio en Raíces

La tragedia comenzó el 5 de agosto, cuando una camioneta volcó en la zona del Nevado de Toluca, dejando once personas heridas y una más sin vida. Tras el accidente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ordenaron el cierre total del parque, sin dar una fecha de reapertura.

Desde entonces, los habitantes de Raíces, que dependen casi exclusivamente del turismo, han visto sus ingresos desaparecer. Los vendedores de elotes, esquites y otros antojitos típicos mexicanos, que antes recibían cientos de visitantes los fines de semana, hoy apenas sobreviven.

Cierre Indefinido del Nevado de Toluca Sumió en Crisis a Poblado Cercano a Volcán

Uno de ellos es quien se identificó como delegado de la comunidad, comerciante con casi 20 años de experiencia, quien accedió a hablar bajo condición de anonimato.

El cierre ha impactado directamente en nuestra economía. Pues ahorita aquí nos está yendo muy mal. Se vendía muy bien y ahorita ya afectó mucho por todo esto.

Comerciantes pierden hasta el 80 % de sus ingresos

Según estimaciones de los propios comerciantes, las ventas han caído de manera dramática: en algunos casos, hasta un 80 %. La falta de turistas obligó a muchos locatarios a cerrar sus negocios por varios días. Otros mantienen sus puestos abiertos, aferrándose a la esperanza de que algún visitante aparezca por casualidad.

"Hemos cerrado un día, dos días, hasta tres días hemos cerrado casi", relata uno de los afectados.

Pese a la situación crítica, las autoridades no han ofrecido apoyos económicos ni alternativas para la reactivación del comercio. Tampoco hay comunicación oficial sobre cuándo podría reabrir el acceso al Nevado de Toluca.

Autoridades en silencio ante el reclamo de la comunidad

A diferencia de cierres temporales anteriores, esta vez la medida ha sido indefinida. Los habitantes afirman que no han recibido ningún tipo de orientación por parte del gobierno municipal ni estatal. Tampoco se han anunciado programas de ayuda o estrategias para mitigar los daños económicos que ya afectan a cientos de familias.

"El gobierno debe hacer algo por el pueblo. Este lugar es un pasadizo al volcán y un centro turístico importante. No pueden dejarnos así", reclama el delegado.

N+FORO buscó la postura de las autoridades municipales de Zinacantepec y del Gobierno del Estado de México, pero no obtuvo respuesta ni entrevistas.

"De ustedes comemos nosotros": el llamado desesperado a los visitantes

Frente al abandono institucional, los comerciantes recurren a quienes siempre han sostenido la economía de Raíces: los turistas. Aunque el acceso al cráter permanece cerrado, la comunidad sigue siendo visitable. Los paisajes, el aire puro y la hospitalidad local continúan intactos, así como sus tradicionales antojitos.

"Como usted recibe un buen servicio de un elote y un esquite... como nosotros recibimos de ustedes... de nosotros comen ustedes y de ustedes comemos nosotros", señala el delegado.

Pues que se vengan acá, a divertirse aquí a los costados nomás, para que se pasen a comer sus ricos elotes y esquites.

Una comunidad en pausa y sin respuesta

Mientras el Nevado de Toluca permanece cerrado y el flujo turístico detenido, la comunidad de Raíces lucha por sobrevivir. Sin apoyo, sin certezas y con la única esperanza de que los visitantes regresen pronto, los habitantes continúan resistiendo.

El silencio oficial agrava la incertidumbre. Mientras tanto, los comerciantes siguen pidiendo algo simple: ser escuchados.

