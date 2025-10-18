Reabren Actividades Turísticas Sustentables en el Nevado de Toluca; ¿En Qué Consisten?

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) anunció la reapertura de actividades al Nevado de Toluca con la modalidad de atención turística sustentable.

De acuerdo con el gobierno federal, esta modalidad garantiza la seguridad de los visitantes, la protección del entorno natural y el desarrollo del turismo sustentable.

El objetivo se centra, además, en el bajo impacto ambiental en el área del cráter del Nevado de Toluca, es decir, el desarrollo responsable de las actividades recreativas.

Y es que fue el pasado 10 de agosto cuando el parque cerró tras un accidente vial que dejó una persona muerta y 11 heridas, durante un ascenso al Nevado de Toluca.

¿Cuándo reabren las actividades en el Nevado de Toluca?

Será el próximo 18 de octubre cuando el Nevado de Toluca reabrirá bajo las siguientes recomendaciones y lineamientos:

El acceso será exclusivamente a pie, iniciando desde el paraje denominado Parque de Los Venados con destino al cráter, en un recorrido aproximado de cinco kilómetros.

El horario de visita será de martes a domingo, de 08:00 a 15:00 horas.

Se recomienda realizar el ascenso en grupo y transitar únicamente por los senderos debidamente delimitados.

Es obligatorio portar calzado de montaña antiderrapante, ropa térmica en capas, protector solar, lentes oscuros y mantenerse adecuadamente hidratado.

Se exhorta a las personas con padecimientos cardiacos o respiratorios abstenerse de realizar el ascenso.

No se permitirá el ingreso de mascotas al cráter.

Antes de su visita, consulte las condiciones meteorológicas de la montaña o comuníquese con la Dirección del ANP para conocer el estado actual del sitio.

Se solicita atender en todo momento las indicaciones y recomendaciones emitidas por el personal de la Conanp.

¿Por qué es importante el turismo sustentable en el Nevado de Toluca?

Bueno, el Nevado de Toluca es un Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca (APFFNT), es decir, en él se conservan ecosistemas de montaña que albergan especies de flora y fauna, muchas de ellas sujetas a protección especial.

Su preservación permite mantener el equilibrio ecológico, la vida y el bienestar humano. En ese sentido, sus beneficios son:

Suministro de agua para abastecer a 50 municipios.

Regulación del clima y la mitigación del cambio climático.

Conservación de la biodiversidad y protección de especies endémicas.

Recarga de acuíferos y protección del suelo.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) pide a los turistas respetar el código para tener una buena visita. Entre los puntos están el cuidado del patrimonio natural y cultural, respetar a las comunidades locales, pagar los derechos de entrada, cuidado con el fuego, entre otros.

