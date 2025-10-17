Héctor Moreno se Retira: Dejará el Futbol al Finalizar el Torneo Apertura 2025 con Monterrey

Luego de una larga carrera de más de 20 años como futbolista, el defensa Héctor Moreno anunció que dejará el futbol al finalizar el Torneo Apertura 2025. El exseleccionado mexicano, que hoy juega con los Rayados del Monterrey, publicó una emotiva carta de despedida.

"Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Con el corazón lleno de emociones, anuncio mi retiro después de más de veinte años entregado al deporte que marcó mi vida", precisó Moreno en el comunicado.

Y añadió que “el futbol me regaló momentos que jamás olvidaré: vestir la camiseta de México, disputar Mundiales, conocer nuevos países, defender grandes equipos y, sobre todo, compartir vestidores y amistades que permanecerán para siempre en mi memoria. Pero, más allá de los logros, me enseñó y me ayudó a ser mejor persona”.

Luego de agradecer a su familia por el apoyo que siempre le ha brindado, Héctor Moreno también tuvo palabras para los entrenadores que lo guiaron a lo larry de su carrera. Luego hizo un balance de su paso por las canchas:

Hoy miro hacia atrás con gratitud por los logros alcanzados, los títulos obtenidos y las metas cumplidas. Pero también miro hacia adelante con ilusión, porque aún tengo la oportunidad de cerrar esta etapa junto a Rayados, luchando por un campeonato más

Por último indicó que “hoy cierro este capítulo con gratitud y paz. Me voy con la certeza de haberlo dado todo y con la emoción de comenzar una nueva etapa, siempre agradecido con este deporte que tanto me dio. Gracias, futbol. Gracias, vida. Gracias, Dios”.

Héctor Moreno fue campeón con México en el Mundial Sub-17 de Perú 2005

Héctor Moreno es el único futbolista en activo de aquella Selección Mexicana Sub-17 que fue campeona en el Mundial de la especialidad del 2005, que se disputó en Perú. De aquel equipo surgieron figuras como Carlos Vela y Giovani Dos Santos, además de Héctor Moreno, Adrián Aldrete, César Villaluz y Efraín Juárez.

A lo largo de su carrera, que inició como canterano de los Pumas, Héctor Moreno portó las playeras de equipos como el AZ Alkmaar neerlandés, el Espanyol y la Real Sociedad en LaLiga de España, el PSV Eindhoven de Países Bajos y la Roma italiana. Regresó a México en junio del 2021 para enrolarse con los Rayados del Monterrey.

Como parte de la Selección Mexicana fue a cuatro Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

