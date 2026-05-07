Conductores Ahorran Hasta 45 Minutos con Renovación Total de Periférico Norte

La reconstrucción total del Periférico Norte, una de las vialidades más transitadas del Valle de México, ya fue concluida en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán, en el Estado de México. La obra abarcó 108 kilómetros, desde el Toreo en Naucalpan hasta la caseta de Tepotzotlán, y promete transformar la movilidad diaria de más de 204 mil automovilistas que circulan por esta vía cada día.

Después de décadas de desgaste, baches y severos problemas de inundaciones, usuarios aseguran que el cambio ya se refleja en tiempos de traslado mucho menores y en una circulación más fluida. Autoridades mexiquenses señalaron que el proyecto tuvo una inversión de mil 265 millones de pesos y beneficiará indirectamente a más de 15 millones de personas que viven o trabajan en la zona metropolitana.

Conductores aseguran que el Periférico parecía “zona minada”

Automovilistas que utilizan diariamente el Periférico Norte aseguraron que la vialidad acumulaba más de 25 años sin una intervención profunda, lo que había provocado severos daños en la carpeta asfáltica y afectaciones constantes en el tráfico.

Carlos Béz, conductor que transita regularmente por la zona, explicó cómo cambió la experiencia de manejo tras las obras.

“Ya se puede circular con mayor fluidez, antes parecía zona minada, tenía más de 25 años que no le hacían nada a esto.”

La rehabilitación incluyó la sustitución total de la superficie de rodamiento, uno de los principales reclamos de usuarios y transportistas. Durante años, los baches y hundimientos provocaron congestionamientos diarios, daños a vehículos y accidentes en distintos tramos.

Termina Reconstrucción de Periférico Norte, "Es Más Rápido", Dicen Usuarios

La obra incluyó drenaje nuevo para evitar inundaciones en temporada de lluvias

Además del reencarpetamiento, las autoridades realizaron trabajos de rehabilitación de alcantarillas y mejoras al sistema de drenaje, un punto crítico en esta vialidad donde históricamente se registran inundaciones durante las lluvias intensas.

Joel González Toral, director de la Junta de Caminos del Estado de México, informó que la nueva infraestructura fue diseñada para tener una vida útil de entre 8 y 10 años si recibe mantenimiento constante.

“Estamos hablando que este pavimento va a durar de 8 a 10 años.”

Las obras también incluyeron nuevo balizamiento en carriles centrales y laterales, señalización preventiva en curvas, límites de velocidad y la instalación de luminarias para mejorar la seguridad vial durante la noche.

Las autoridades confirmaron que la velocidad máxima permitida en la vialidad será de 80 kilómetros por hora, como parte de las medidas para reducir accidentes en uno de los corredores más transitados del país.

Usuarios del transporte público reportan ahorros de hasta 45 minutos

Personas que utilizan transporte público diariamente también reportaron mejoras inmediatas en sus trayectos. Algunos usuarios señalaron que el tiempo de traslado se redujo drásticamente tras la conclusión de los trabajos.

Patricia, quien trabaja en la zona y utiliza esta vía todos los días, aseguró que ahora sus recorridos son considerablemente más rápidos.

“Super bien, yo de hecho trabajo aquí y hacía una hora de traslado y ahorita con el trabajo que hicieron, hago 15 minutos.”

José Frayre, otro usuario de transporte público, explicó que anteriormente sus recorridos podían extenderse por casi una hora adicional debido al mal estado del pavimento y el tráfico constante.

“Al trabajo llego más rápido, antes me hacía un decir 40 minutos más tardado y ahorita es más rápido la verdad.”

La Junta de Caminos del Estado de México informó que ya se contempla un programa permanente de conservación y mantenimiento para evitar que la vialidad vuelva a deteriorarse como ocurrió durante las últimas décadas.

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