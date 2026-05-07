¿Qué Pasó Dentro de su Casa? Teresa Guadalupe Lleva 13 Días Desaparecida en CDMX

A 13 días de la desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández, una mujer de 55 años, la incertidumbre y el miedo crecen entre sus familiares y vecinos en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).

La trabajadora de una empresa de telecomunicaciones fue vista por última vez el pasado 25 de abril cuando ingresó a su domicilio, pero desde entonces nadie ha vuelto a saber de ella. El caso ha generado conmoción porque las cámaras de seguridad no registraron que saliera de la vivienda.

Las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México avanzan en medio de versiones contradictorias, testimonios de vecinos y un cateo realizado dentro del inmueble donde Teresa fue vista por última vez. Mientras tanto, su familia exige respuestas ante la falta de información sobre lo ocurrido.

Cámaras captaron a Teresa entrando a su casa, pero nunca saliendo

De acuerdo con las primeras investigaciones, Teresa Guadalupe Molina Hernández llegó a su domicilio ubicado en la calle Grabados, en la colonia 20 de Noviembre, durante la noche del 25 de abril. Sin embargo, uno de los elementos que más ha inquietado a las autoridades es que las cámaras de videovigilancia únicamente registraron el momento en que ingresó al inmueble.

Hasta ahora, no existe evidencia de que la mujer haya salido de la vivienda por sus propios medios, lo que ha generado múltiples interrogantes sobre lo ocurrido dentro del domicilio.

El caso comenzó a tomar relevancia después de que compañeras de trabajo notaran su ausencia y contactaran a la familia, lo que encendió las alertas sobre una posible desaparición.

El hijo de Teresa denuncia desesperación y falta de información

El hijo de Teresa Guadalupe Molina Hernández habló públicamente sobre la angustia que enfrenta desde la desaparición de su madre. Explicó que la incertidumbre ha sido devastadora, especialmente porque dependía de ella.

“Es un golpe muy fuerte para mí porque dependo completamente de ella, sobre todo en un momento en el que no sé nada y no me dan una información más amplia”.

También relató cómo descubrieron la situación tras ser contactados por compañeras de trabajo.

“Nos percatamos de que ella no aparecía porque mediante redes sociales sus compañeras de trabajo empezaron a contactar a toda la familia y mencionaron que no había ido a trabajar”.

Fiscalía realiza cateo y asegura la vivienda en Venustiano Carranza

Elementos de la Policía de Investigación realizaron un cateo en el inmueble marcado con el número 286 de la calle Grabados, en la alcaldía Venustiano Carranza, como parte de las diligencias por desaparición cometida por particulares.

Durante la inspección, las autoridades recabaron indicios dentro de la vivienda, colocaron sellos oficiales y aseguraron el domicilio. Hasta ahora, la Fiscalía capitalina no ha revelado detalles sobre los hallazgos.

La movilización policiaca generó inquietud entre los habitantes, quienes señalan que el ambiente en la colonia se ha vuelto tenso.

Vecinos aseguran haber escuchado gritos y ruidos extraños

Uno de los elementos más preocupantes son los testimonios de vecinos, quienes aseguran haber escuchado ruidos extraños durante la madrugada del 26 de abril.

“Yo nada más escuché un quejido, un lamento en la madrugada del 26”.

Otros vecinos mencionaron presuntos conflictos familiares previos en el domicilio, incluso con intervención policial.

“Yo creo que se peleaba con el hijo y mandaba a llamar a la patrulla para que se lo llevara”.

El hijo niega conflictos y habla de una etapa positiva

El hijo de Teresa rechazó las versiones sobre problemas recientes y aseguró que vivían una etapa de estabilidad y mejora familiar.

“Ella ya estaba en una etapa cercana a la jubilación y su objetivo era viajar”.

También destacó que ambos atravesaban un momento positivo antes de la desaparición.

“Todo iba mejorando y, de la nada, sucede esto”.

Familia pide ayuda para localizar a Teresa

Familiares y amigos mantienen activa la búsqueda de Teresa Guadalupe Molina Hernández y solicitan apoyo ciudadano para obtener información que ayude a localizarla.

El caso ha generado fuerte impacto en la Ciudad de México por las circunstancias en que ocurrió la desaparición, mientras las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos.

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