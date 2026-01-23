"El Agua Quema la Piel": Denuncian Riesgo Sanitario en Alberca Juventino Rosas, en Iztacalco

En la colonia Juventino Rosas, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, la alberca pública que durante casi una década fue un espacio vital de recreación y deporte para la comunidad, hoy se encuentra en condiciones alarmantes. Usuarios frecuentes del lugar han denunciado que la alberca Juventino Rosas presenta un deterioro extremo, atribuible a la falta total de mantenimiento y supervisión por parte de las autoridades locales.

"El agua quema la piel": usuarios temen por su salud

Desde finales de 2024, quienes asisten regularmente a clases de natación han reportado problemas graves en las instalaciones. Los baños están fuera de servicio, la iluminación es prácticamente nula y el agua, lejos de ser segura, se ha convertido en un posible foco de infección.

Un grupo de usuarios que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias compartió con N+FORO la crítica situación del lugar.

El agua está en condiciones muy deplorables, huele demasiado a químicos, los químicos queman la piel, empieza a haber quemaduras, comezón, enrojecimiento. El agua está a baja temperatura congelada, muchas veces suspenden clases. No está en condiciones de nadar.

Albercas Públicas en CDMX: Denuncian Falta de Mantenimiento en la Juventino Rosas, en Iztacalco

Un espacio seguro y asequible que hoy está en ruinas

Inaugurada en 2017 sobre la Calle Sur 115, la alberca fue durante años una opción accesible y segura para vecinos de la zona oriente de la ciudad. Por solo 250 pesos al mes, los usuarios podían acceder a dos clases por semana, lo que la convertía en una alternativa atractiva para mantenerse activo sin gastar demasiado.

"Es uno de los pocos espacios seguros, cerrados, donde se puede hacer ejercicio a buen costo", explicaron los asistentes, quienes aseguran que el abandono inició desde hace más de un año.

La falta de mantenimiento no solo ha afectado la limpieza del agua, sino también otros servicios básicos. La luz en la zona trasera de la alberca no funciona, la alarma de emergencia (chicharra) está descompuesta y los baños están en condiciones insalubres, impidiendo incluso que los nadadores se cambien de ropa tras sus clases.

Autoridades prometen rehabilitación, pero no hay avances visibles

El equipo de N+FORO buscó respuestas de la alcaldía Iztacalco, responsable de la gestión de este deportivo. Las autoridades aseguraron que desde noviembre del año pasado comenzaron con la remodelación de la alberca Leandro Valle, y que la intención es rehabilitar todas las albercas públicas de la demarcación.

Sin embargo, hasta la fecha, los usuarios de la Juventino Rosas afirman no haber visto ningún indicio de obras o mejoras en sus instalaciones.

La comunidad exige atención inmediata, ya que la situación actual no solo afecta su derecho a espacios deportivos dignos, sino que podría representar un riesgo serio para la salud pública.

