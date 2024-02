Alerta por Fraudes al Intentar Rentar Departamentos en la Ciudad de México

Desde hace varios meses Manuel buscaba un departamento en donde vivir y encontró una oferta en redes sociales, el costo era bastante accesible y se contactó con la dueña de la vivienda.

En poco tiempo acordó habitarla, pero comenzaron los pretextos por parte de la arrendataria, un día era un problema económico, otro, un problema familiar, después, trámites pendientes.

"Más de 50 personas que nosotros nos hemos enterado, pueden ser más, defraudadas. Aquí el problema es que no denuncian. Muchos estudiantes se acercan a esta señora, a dos chicas foráneas las defraudó y tuvieron que dormir en la calle", explicó Manuel Rosas Landa, uno de los más de 50 vecinos defraudados por la misma persona en la alcaldía Azcapotzalco.

Laura Camacho fue otra de las víctimas de Berenice “N”, llegó en busca de un hogar para ella y su hija, el departamento contaba con lo necesario para ambas y desembolsó 30 mil pesos para cubrir todos los gastos pendientes, pero la dueña nunca desocupó el departamento ubicado en la avenida Tlatilco, alcaldía Azcapotzalco.

"Busqué el domicilio del inmueble en redes sociales y encontré publicaciones, muchas de advertencias de otras personas que habían sido estafadas, exhibiendo a estas personas, exhibiendo fotografías", detalló Laura.

Víctor Camarena Reyes cayó como muchos otros, pero en el mes de septiembre. Depositó más de 10 mil pesos que hasta el momento no ha logrado recuperar pese a existir un contrato de por medio que le dio mayor confianza al momento de hacer el trato con esta persona.

"Me deja en la calle sin dinero y ahora búscate un hotelito donde meter tus cosas y pues más gastos y lamentablemente sí me deja en la calle", lamentó Víctor, vecino de la alcaldía Azcapotzalco y también víctima de esta estafa.

Aunque ya interpusieron denuncias en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hasta el momento esta persona sigue acumulando víctimas que intentan rentar un hogar en la ciudad de México.

A través de audios que le ha enviado a los defraudados dice estar protegida por los policías de la capital mexicana, “a mí los policías no me pueden detener, ni me pueden llevar a la cárcel mucho menos presentar, ellos no pueden hacer nada ni se pueden meter ni siquiera del zaguán para acá” aseguró Berenice “N” quien enfrenta varias denuncias en redes sociales sin que hasta el momento las autoridades la hayan detenido por lo mismo.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) recomienda no depositar adelantos, ni enviar foto del INE hasta estar completamente seguro de que se trata de un contrato legal, además de desconfiar de un alquiler a bajo costo que no corresponde con todos los servicios que ofrece.

En caso de haber visto la propiedad y que ambas partes estén de acuerdo, se deberá firmar un contrato, hasta ese momento es recomendable dar la renta o depósito y a cambio recibir las llaves de la vivienda.

Después de la publicación de este trabajo, Berenice “N” continuó con las amenazas a las personas estafadas, incluso aseguró que golpearía a una de las denunciantes.

De acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, tan sólo en el 2023 atendió a 400 personas que cayeron en este tipo de engaños.

