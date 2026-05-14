FIFA Toma el Estadio Ciudad de México: Inicia la Cuenta Regresiva al Mundial 2026

En la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), el ahora llamado “Estadio Ciudad de México” inició oficialmente una nueva etapa rumbo al Mundial de 2026. Después de 40 años de haber sido protagonista de una Copa del Mundo, el recinto volvió a quedar bajo control de la FIFA y se convirtió en el primer estadio en la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas diferentes.

A partir del primer minuto de este 14 de mayo, la FIFA tomó posesión oficial del inmueble, que dejará temporalmente atrás el nombre con el que fue conocido durante décadas. La decisión marca el inicio de las operaciones mundialistas y de una transformación total que incluye pruebas logísticas, simulacros de seguridad y adecuaciones para recibir a miles de visitantes internacionales.

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 se celebrará el próximo 11 de junio y la Ciudad de México será una de las sedes principales del torneo, con cinco partidos programados. La expectativa es enorme, especialmente porque México hará historia al convertirse en el primer país en organizar tres mundiales distintos.

Cruz Azul y Chivas protagonizaron la última noche histórica antes del cierre

La noche del 13 de mayo quedó marcada como el último partido oficial disputado en el estadio antes de su etapa mundialista. Cruz Azul y Guadalajara empataron 2-2 en la semifinal de ida de la Liga MX, en un encuentro que reunió a más de 60 mil aficionados y obligó a desplegar un fuerte operativo de seguridad con cerca de 3 mil policías.

La atmósfera fue intensa desde horas antes del silbatazo inicial. Aunque la Ciudad de México es considerada por muchos como la “Capital Rojiblanca” por la enorme cantidad de seguidores de Chivas que viven en la capital, los aficionados celestes dominaron en las tribunas y convirtieron la despedida del estadio en una auténtica fiesta futbolera.

El marcador se abrió al minuto 29 con un gol de Santiago Sandoval para Guadalajara. Sin embargo, la reacción de Cruz Azul llegó rápidamente. Carlos Rodríguez apareció al 37 con una definición de gran calidad dentro del área para empatar el encuentro antes del descanso.

En la segunda mitad, el rebaño volvió a tomar ventaja gracias a un remate de Ángel Sepúlveda tras un centro de Miguel Gómez. Pero la emoción no terminó ahí. Al minuto 55, el árbitro Maximiliano Quintero señaló penal para Cruz Azul y Osinachi Ebere convirtió desde los once pasos para decretar el definitivo 2-2.

Con este resultado, el pase a la final se definirá el próximo sábado en el Estadio Jalisco, mientras que el recinto capitalino ya no volverá a abrir para partidos oficiales antes de la Copa del Mundo.

Último partido en el Estadio Banorte antes de su transformación rumbo al Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

Aficionados se despidieron entre nostalgia y emoción por el Mundial 2026

Tras el silbatazo final, miles de personas permanecieron varios minutos en las tribunas tomando fotografías y grabando videos del estadio. Para muchos aficionados, la noche representó una despedida cargada de nostalgia, pues la próxima vez que entren al inmueble será en medio de la fiebre mundialista.

Marco, aficionado de la Selección Mexicana que acudió con la camiseta verde al estadio, compartió la emoción que vivió durante esta jornada histórica.

“Nos venimos con la playera de la Selección porque no tenemos boletos para el Mundial, pero quedó muy bonito el estadio”.

El operativo de salida se convirtió en otro reto importante para las autoridades. Policías, personal de seguridad privada y organizadores trabajaron de manera coordinada para desalojar el inmueble en tiempo récord y cumplir con la entrega oficial pactada con la FIFA.

La FIFA tendrá un mes para transformar el estadio antes del Mundial

La entrega anticipada permitirá que la FIFA realice durante las próximas semanas distintas pruebas operativas y ajustes internos antes de la inauguración del torneo. Entre las tareas contempladas están simulacros de emergencia, revisión de accesos, logística de transmisión internacional y adecuaciones para prensa, patrocinadores y selecciones nacionales.

La transformación del recinto representa uno de los proyectos más importantes rumbo al Mundial de 2026. El ahora “Estadio Ciudad de México” volverá a colocarse en el centro de la atención internacional, tal como ocurrió en las Copas del Mundo de 1970 y 1986, cuando figuras como Pelé y Diego Armando Maradona dejaron momentos históricos en la cancha.

Con fuegos artificiales, un estadio lleno y miles de aficionados cantando hasta el último minuto, el inmueble cerró un capítulo más de su historia. La siguiente vez que abra sus puertas, el mundo entero estará mirando hacia la Ciudad de México.

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