Aumentan los Accidentes por Invasión de Motocicletas en Ciclovías en CDMX

Para las personas ciclistas en la Ciudad de México, el uso de las bicicletas como medio de transporte continúa siendo un riesgo, incluso cuando se usan los espacios confinados creados con este fin.

Estos carriles, mejor conocidos como ciclovías, que en muchas partes del mundo han sido una opción de movilidad segura, en la capital del país representan un foco rojo para los usuarios.

Invasión de carriles por parte de motocicletas y automotores, vehículos estacionados, vendedores ambulantes, mal estado del asfalto y otras problemáticas convierten a las ciclovías en espacios no seguros.

Organizaciones ciclistas han denunciado en distintas ocasiones la problemática particular de la invasión de las ciclovías por parte de los motociclistas. "No es aceptable que haya personas que abusen de los demás, rompiendo los reglamentos, invadiendo infraestructura que no está hecha para ellos y creando un riesgo", afirma Areli Carreón de Bicitekas AC.

Sin embargo, el problema no solo es para los ciclistas que usan las ciclovías, sino también para los peatones; el uso de las ciclovías como atajos para motociclistas y vehículos pone en riesgo de igual manera a los transeúntes. El caso de Sergio Gómez es muestra de esto.

Sergio fue trasladado de emergencia a un hospital para su atención médica. Sufrió lesiones en el cráneo y extremidades. Foto: N+

En Julio del año pasado, una motocicleta que circulaba a gran velocidad sobre Avenida Monterrey en la Colonia Roma Sur, invadió la ciclovía e impactó a Sergio mientras cruzaba hacia la acera.

Yo iba a cruzar para la banqueta, y a la hora que me doy la vuelta siento el impacto, desconozco.. no sé qué había sido, ya hasta después de un rato que me ayudaran o me auxiliaron, vi que era una moto.

Vecinos de la zona que atestiguaron el hecho, como Arturo Pereyra, señalan que no es la primera vez que esto sucede; que la invasión de las motocicletas por estas ciclovías ya ha generado choques y atropellamiento de ciclistas:

De hecho bajan muy rápido de aquí cruzando viaducto, estamos a cuadra y media y bajan bastante rápido, entonces es algo peligroso que no es la primera vez que sucede.

Los datos que arrojan los reportes trimestrales de hechos de tránsito de la SEMOVI son una referencia de la gran cantidad de accidentes que ocurren tanto a los motociclistas como a los peatones por atropellamientos, muchos de ellos con finales fatales.

Del total de personas lesionadas por los hechos de tránsito de julio a septiembre de 2023: 43% fueron motociclistas, 21% pasajeros de vehículos motorizados, 16% conductores, 13% peatones y 7% ciclistas.

Del total de personas fallecidas por los siniestros viales ocurridos de julio a septiembre de 2023: 48% fueron motociclistas, 25% peatones, 17% conductores, 10% pasajeros de vehículos motorizados y 1% ciclistas.

De enero a septiembre de 2023, 94 personas fallecieron por atropellamiento y 68 por derrape de motocicletas.

Este año han dado inicio operativos por parte de elementos de la SSC para sancionar el uso de ciclovías para evitar accidentes.

Trabajamos 24/7 por tu seguridad



En la Colonia #Polanco, Alc. #MiguelHidalgo, se realizaron recorridos para evitar y sancionar la invasión a la ciclovías.



Resultado



17 infracciones.

08 motocicletas remitidas al depósito vehicular San Joaquín.

Para evitar choques y atropellamientos, el Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que la ciclovía es de uso exclusivo para la circulación de ciclistas, por lo que invadirlo es una falta que representa una multa que va desde los mil 037 hasta los 2 mil 074 pesos.

Hace unos minutos… ⏰



Acción conjunta #Tránsito @SSC_CDMX y @MetrobusCDMX



Hoy en #Línea3 entre Hidalgo y Mina



Hoy en #Línea3 entre Hidalgo y Mina 🚔#SiInvadesLaPagas 💰 pic.twitter.com/LbboR23QWb — Rosario Castro (@RosarioCastroE) February 7, 2024

