Retiran Celosías de la Estación Viaducto del Metro CDMX y Desatan Polémica

Las remodelaciones en la estación Viaducto de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), desataron una ola de inconformidad entre usuarios luego de que fueran retiradas las tradicionales celosías de sus accesos principales. Para muchos capitalinos, estas estructuras forman parte de la imagen urbana que ha acompañado a millones de pasajeros durante décadas y que consideran un símbolo arquitectónico del Metro.

En redes sociales, las fotografías del retiro de las piezas generaron debate inmediato. Algunos usuarios señalaron que estas estructuras no solo cumplían una función práctica, sino que representaban parte del diseño original del sistema inaugurado en 1969, el cual transporta diariamente a más de 4 millones de personas en sus 12 líneas. La preocupación creció ante el temor de que se estuviera eliminando un elemento considerado por muchos como parte del patrimonio visual de la ciudad.

¿Remodelación necesaria o pérdida del patrimonio urbano?

Ante la polémica, la dirección del Metro emitió una tarjeta informativa en la que explicó que la intervención forma parte de un programa de mantenimiento integral en la Línea 2. De acuerdo con las autoridades, las celosías presentaban un deterioro avanzado derivado del paso del tiempo y la exposición constante a factores ambientales.

En el comunicado oficial, el Metro detalló:

Como parte de la obra, se lleva a cabo la sustitución de las piezas actuales, conservando el diseño original, las cuales presentan un deterioro avanzado, ya que se observan signos de resquebrajamiento, filtraciones por humedad y acumulación persistente de suciedad.

La dependencia también precisó que estas estructuras no cuentan con protección como patrimonio arquitectónico, lo que permite su sustitución por materiales más resistentes. Según lo informado, el nuevo material garantizará mayor durabilidad sin modificar el diseño arquitectónico original que caracteriza a la estación.

Usuarios divididos: identidad cultural frente a modernización

Entre los pasajeros frecuentes de la Línea 2 hay opiniones encontradas. Algunos consideran que cualquier elemento antiguo debe preservarse por su valor simbólico, mientras que otros priorizan la funcionalidad y la mejora de las instalaciones.

Iñaki, estudiante y usuario cotidiano del Metro, expresó su postura sobre la controversia. El joven explicó que, aunque entiende la necesidad de mantenimiento, percibe que el diseño original tiene un valor representativo para la comunidad.

Siento que es un diseño más antiguo, pero mucha gente piensa que es justamente patrimonio cultural de la estación y como ya lo mencionaba, es algo que nos representa a nosotros.

Por su parte, Gael, también estudiante y usuario diario de la Línea 2, considera que la modernización puede ser positiva si mejora la experiencia de los pasajeros y la imagen del sistema de transporte.

Como estudiante y ciudadano, yo vengo todos los días en metro, pues si veo viable que mejoren y den buena imagen al metro, para que se vea limpio, se vea llamativo y que también dé gusto ver bonito el metro y colorido.

El INBAL intervendrá para revisar posible valor patrimonial

Ante la controversia generada, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que en los próximos días realizará una inspección en la estación Viaducto. El objetivo será determinar si existe algún elemento con valor patrimonial que deba ser protegido conforme a la normatividad vigente.

Esta revisión cobra relevancia en una ciudad donde diversas estaciones del Metro CDMX han sido reconocidas por su valor artístico y arquitectónico, incluyendo murales y diseños emblemáticos que forman parte del paisaje cotidiano de millones de personas. Mientras se lleva a cabo la inspección, el debate continúa entre quienes defienden la preservación de la identidad urbana y quienes respaldan la renovación como parte de la modernización necesaria de uno de los sistemas de transporte más importantes del país.