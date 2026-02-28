Se Arroja Persona a las Vías de la Línea 2 del Metro

La tarde de este sábado 28 de febrero se registró un incidente en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, que recorre de Cuatro Caminos a Tasqueña, luego de que una persona presuntamente se arrojara al paso del tren, lo que obligó a la suspensión temporal del servicio.

Tras el reporte, al lugar acudieron de inmediato elementos de Protección Civil de la Ciudad de México y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes realizaron las maniobras necesarias para rescatar a la persona afectada y brindarle atención de emergencia. Las labores se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad para salvaguardar tanto a la víctima como al personal operativo y a los usuarios que se encontraban en las estaciones cercanas.

El incidente provocó interrupciones temporales en el servicio de la Línea 2, generando retrasos y afectaciones en la movilidad de los pasajeros. Algunos usuarios optaron por utilizar rutas alternas, mientras que otros permanecieron a la espera de la reanudación del servicio.

Se desconoce el estado de salud de la persona

A las 19:57 horas, autoridades del Metro informaron sobre la situación a través de un mensaje difundido en la red social X, en el que señalaron: “El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”. El aviso permitió a los usuarios mantenerse informados sobre el desarrollo de las labores de auxilio.

Luego de casi 20 minutos de trabajos coordinados entre los cuerpos de emergencia y personal del sistema de transporte, a las 20:15 horas se informó que el servicio había sido reanudado de manera gradual en toda la Línea 2. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información oficial sobre el estado de salud de la persona rescatada y reiteraron el llamado a respetar las medidas de seguridad dentro de las instalaciones del Metro.

