Balacera en Naucalpan, Edomex, Deja a Padre e Hijo Muertos

La tarde de este sábado 28 de febrero se registró una balacera en la colonia Nuevo Molinito, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México, que dejó como saldo dos personas fallecidas: un padre y su hijo.

De acuerdo con información preliminar obtenida a partir de trabajos de inteligencia y denuncias vecinales, ambas víctimas presuntamente estarían relacionadas con actividades vinculadas a un punto de venta de estupefacientes que operaba en la zona, por lo que no se descarta que se haya tratado de un ataque directo.

Aseguran zona del ataque

Desde el primer momento, elementos de la Guardia Municipal acudieron al lugar de los hechos, aseguraron el perímetro y activaron los protocolos correspondientes para preservar la escena y salvaguardar a la población.

Las autoridades municipales precisaron que este hecho no representa un ataque contra la ciudadanía en general, sino un evento focalizado entre personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

Asimismo, la Guardia Municipal mantiene presencia operativa permanente en sus sectores y cuadrantes, y continúa reforzando acciones para combatir estos puntos de riesgo y recuperar espacios para la comunidad.

Además, se exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no confirmada.

