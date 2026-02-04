Hubo Más de 3,200 Robos de Motos en 2024 en CDMX: Así las Prenden "en Segundos"

En la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), el robo de motocicletas estacionadas se ha convertido en un problema cada vez más frecuente. En cuestión de segundos, los delincuentes logran forzar el switch, encender la unidad y escapar sin dejar rastro.

Tan solo en 2024, se abrieron más de 3 mil 200 carpetas de investigación por robo de motos en la capital del país, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Un intento de robo en plena jornada laboral

Uno de estos intentos ocurrió el pasado miércoles, cuando Axel Aguilar dejó su motocicleta afuera de su lugar de trabajo. Al finalizar su jornada, notó que su vehículo había sido manipulado.

Robo de Motocicletas Aumentó en CDMX: Ladrones se las Llevan en Segundos

Axel Aguilar relató:

Yo me encontraba trabajando y al momento de querer retirarme a mi casa, me di cuenta… quisieron encender la motocicleta pero gracias al candado de disco no se la pudieron llevar.

Los responsables lograron encender la moto, pero no pudieron moverla, ya que el candado de disco bloqueó por completo la rueda. A pesar de no concretarse el robo, Axel tuvo que enfrentar daños y pérdida de tiempo.

Como él mismo explicó:

Lo único que vi que estaba trabado era el candado disco.

¿Cómo operan los ladrones de motos en CDMX?

Especialistas en seguridad vehicular aseguran que los robos de motocicletas siguen un patrón definido. El ingeniero Farid Vázquez, experto en sistemas de seguridad para motos, detalla el método más común entre los delincuentes.

Lo más utilizado, lo más común y lo que más llegamos a ver en testimonios de robos de motocicletas, es violar el switch principal de la motocicleta.

Este proceso puede tomar tan solo unos segundos, lo que deja a las motos completamente vulnerables si no cuentan con protecciones adicionales.

Combinar sistemas de seguridad: clave para evitar el robo

Ante el incremento de robos, los expertos recomiendan no confiar en un solo sistema. Farid Vázquez sugiere una combinación estratégica de medidas de protección.

Lo más básico es un seguro de disco… después alarmas, inmovilizadores o rastreadores.

Los inmovilizadores y los sistemas de corta corriente impiden que la moto arranque, mientras que los rastreadores GPS pueden ser determinantes para su localización en caso de robo. No obstante, estos dispositivos deben ser instalados por profesionales para evitar fallas eléctricas o mecánicas.

¿Dónde dejar tu moto? El lugarpuede marcar la diferencia

El lugar donde se estaciona una motocicleta puede ser crucial. Vázquez advierte que muchos robos ocurren en zonas con poca visibilidad o escasa afluencia.

Evitar que vehículos grandes, camiones o demás obstaculicen la visión de la motocicleta. Dejarla en lugares muy iluminados, con alto flujo de personas, y también, si es posible, cerca de una cámara de seguridad.

Precauciones extra después del susto

Después del intento de robo, Axel Aguilar reforzó las medidas para proteger su vehículo. Aunque antes consideraba segura la zona donde lo dejaba, ahora toma más precauciones.

Le quito el capuchón de la bujía… la dejo en quinta velocidad y le pongo el candado de disco.

Estas acciones, aunque sencillas, pueden ser determinantes para evitar que los delincuentes se salgan con la suya.

Un llamado a la prevención

En una ciudad donde el robo de motocicletas sigue en aumento, la combinación de sistemas antirrobo, seguros y hábitos conscientes puede marcar una gran diferencia. La prevención no solo evita pérdidas materiales, también ahorra tiempo, trámites y estrés para los propietarios.

