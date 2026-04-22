La Exposición de Leonora Carrington en CDMX que Convierte al Público en Parte de la Obra

En la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), una de las artistas más enigmáticas del siglo XX vuelve a sacudir al público con una propuesta que va mucho más allá de un museo tradicional. “Leonora Carrington: Laberinto Mágico” no es una exposición común: es una experiencia sensorial inmersiva que transforma por completo la forma de ver, escuchar y sentir el arte. Este evento promete convertirse en uno de los fenómenos culturales más comentados de 2026 por su propuesta única.

Una experiencia que rompe las reglas del arte tradicional

La muestra presenta obras originales de Leonora Carrington, figura clave del surrealismo y del feminismo en el arte. Sin embargo, lo que realmente la distingue es su formato: el visitante se convierte en parte de la obra.

Uno de los espacios más impactantes es “La Sala del Tarot”, donde las personas pueden interactuar directamente con ciertos elementos, algo poco común en exposiciones de este nivel. Este enfoque convierte el recorrido en una vivencia íntima, participativa y multisensorial que conecta profundamente con los sentidos.

El montaje está diseñado para estimular la vista, el oído y el tacto. Desde cambios en las texturas del suelo hasta ambientaciones sonoras envolventes, cada detalle busca sumergir al espectador en un universo surrealista que parece sacado de los sueños de la artista.

La mente detrás del proyecto revela el secreto de la experiencia

Fermín Llamazares, presidente vitalicio del Consejo Leonora Carrington y responsable del proyecto, explicó el objetivo de esta innovadora propuesta en una entrevista con N+FORO. Su visión ha sido clave para transformar la obra de Carrington en un recorrido totalmente inmersivo.

"Buscamos presentar las obras originales, y que tú te sientas inmerso en un mundo sensitivo y sensorial. Influyen en ti todas las sensaciones, hasta el tacto, porque hay diferentes pisos que te dan diferentes sensaciones en los pies, visual o auditivamente".

Sus palabras reflejan el nivel de detalle que se ha puesto en cada elemento de la exposición, donde nada está dejado al azar y todo contribuye a generar una conexión emocional con el visitante.

Un recorrido donde el tiempo deja de existir

La experiencia tiene una duración aproximada de 1 hora, pero muchos visitantes coinciden en que la percepción del tiempo cambia por completo dentro del laberinto. La combinación de estímulos y la narrativa visual provocan una inmersión total que hace que los minutos pasen casi desapercibidos.

Adentrarse en este espacio es como caminar dentro de un sueño surrealista. Cada sala propone una nueva interpretación, un nuevo símbolo o una nueva emoción, lo que convierte el recorrido en una experiencia distinta para cada persona.

Dónde está y hasta cuándo podrás vivir esta experiencia

La exposición abrió sus puertas el 22 de abril de 2026 en el Centro de las Artes Inmersivas, ubicado en General Prim 90, colonia Juárez, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Estará disponible hasta septiembre de 2026, lo que la posiciona como una de las principales opciones culturales durante varios meses.

Este periodo coincide con un aumento en la actividad turística y cultural de la ciudad, lo que podría impulsar aún más su popularidad entre visitantes nacionales e internacionales.

Las obras más impactantes que están cautivando al público

El recorrido incluye piezas emblemáticas que han consolidado a Leonora Carrington como una de las artistas más influyentes del surrealismo. Entre las más destacadas se encuentran Serpiente Voladora, El Gallo, La Dragonesa, La Palmista y La Tamborilera.

También se pueden apreciar obras como El Gato sin Botas, Ship of Cranes y The Unknown, que reflejan la riqueza simbólica y narrativa que caracteriza su trabajo. Estas piezas, integradas en un entorno inmersivo, adquieren una nueva dimensión que sorprende incluso a quienes ya conocen su obra.

Por qué todos están hablando de este laberinto artístico

En una ciudad que amplía constantemente su oferta cultural, “Leonora Carrington: Laberinto Mágico” destaca por su capacidad de atraer tanto a expertos como a nuevos públicos. El formato inmersivo es una tendencia global en crecimiento, y esta exposición lo lleva a un nivel pocas veces visto en México.

Su combinación de arte, tecnología y experiencia sensorial la convierte en una propuesta imperdible. Todo apunta a que será una de las exposiciones más concurridas y comentadas de 2026 en la CDMX.

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