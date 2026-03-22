Luna Gigante en Reforma: ¿Hasta Cuándo Estará y A Qué Hora Se Puede Ver?

La Ciudad de México se llenó de luz y arte con la llegada de una espectacular instalación que ha captado la atención de miles de visitantes: una Luna monumental suspendida sobre Paseo de la Reforma. Esta pieza forma parte de la edición 2026 del Festival Internacional de las Luces México, que reúne diversas obras a lo largo de una de las avenidas más emblemáticas de la capital.

La obra, titulada Museum of the Moon, fue creada por el artista británico Luke Jerram y destaca por su impresionante realismo. Se trata de una réplica a gran escala del satélite natural de la Tierra, elaborada con base en imágenes científicas que permiten apreciar cráteres y texturas con gran detalle.

Con aproximadamente siete metros de diámetro, la instalación ofrece una experiencia visual inmersiva que combina arte, ciencia y contemplación.

Festival de las Luces 2026 Ilumina Reforma y Atrae a Miles de Turistas en CDMX

¿Hasta cuándo estará la Luna gigante?

La instalación permanecerá abierta al público hasta el domingo 29 de marzo de 2026, como parte de la exposición “Solo la luz, primavera”. Durante este periodo, el acceso es completamente gratuito, lo que la convierte en una opción ideal para disfrutar en familia o con amigos.



Aunque la obra puede visitarse durante todo el día, el momento más recomendable es por la tarde-noche. A partir de las 17:00 y hasta las 23:00 horas, la Luna se ilumina, mostrando todos sus detalles y creando un ambiente mucho más impactante para fotos y recorridos.

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La Luna gigante está instalada sobre Paseo de la Reforma, específicamente a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora. Forma parte de un circuito artístico que se extiende desde Chapultepec hasta el Ángel de la Independencia.

Además de ser un atractivo visual, la obra invita a reflexionar sobre la relación de la humanidad con la Luna, entendida como un símbolo cultural que ha inspirado ciencia, mitos e imaginación a lo largo del tiempo.

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