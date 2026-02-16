En los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Milán y Cortina d’Ampezzo, en Italia, el esquiador mexicano Allan Corona demostró que los límites geográficos no son excusa para dejar de soñar. Con 35 años, el atleta formó parte de la reducida delegación mexicana que compitió en una de las justas más exigentes del mundo, en un escenario dominado históricamente por potencias europeas y nórdicas. Su participación no solo marcó un logro personal, también encendió el debate sobre el futuro de los deportes de invierno en México.

Corona finalizó en el lugar 105 en la disciplina de esquí de fondo durante su primera experiencia olímpica. Aunque la posición pueda parecer lejana del podio, su presencia ya representa un avance significativo para un país sin tradición ni infraestructura consolidada en deportes sobre nieve.

El gran obstáculo: practicar deportes de invierno en un país sin nieve

En Latinoamérica, miles de jóvenes enfrentan una realidad compleja si desean dedicarse a disciplinas como el esquí de fondo, el patinaje artístico o el snowboard. Las condiciones climáticas y la falta de nieve durante la mayor parte del año hacen que el entrenamiento sea prácticamente imposible en territorio nacional. A esto se suman los altos costos del equipo, los viajes y la preparación internacional.

A diferencia de países como Noruega, Suecia o Finlandia, donde el esquí forma parte de la cultura y del sistema deportivo desde la infancia, en México estos deportes son poco conocidos y cuentan con escaso apoyo institucional. Sin embargo, Allan Corona asegura que esta desventaja puede transformarse en una oportunidad si se apuesta por la innovación y la iniciativa privada.

¿Quién es Allan Corona, Esquiador Mexicano que Compite en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

El esquiador explicó que existen alternativas viables para formar atletas en territorio mexicano.

Desarrollar un equipo aquí en México de jóvenes, prepararse, aprender en roller esquí, llevarlos a Noruega con apoyo de iniciativa privada, que se preparen allá y compitan para México.

De Tijuana a Noruega: el giro que cambió su destino

Allan Corona no comenzó su camino olímpico en una pista cubierta de nieve, sino en Tijuana, Baja California. Su vida dio un giro cuando decidió mudarse a Noruega, país reconocido como potencia mundial en esquí de fondo. Aunque el cambio tuvo inicialmente motivos familiares, fue en tierras nórdicas donde descubrió su verdadera vocación deportiva.

El atleta relató que su traslado coincidió con una etapa clave en su vida personal y profesional.

Yo me casé en Tijuana con mi esposa, mi esposa es de Noruega. Crecimos en Tijuana, iniciamos nuestro negocio en Tijuana. Hace más o menos cinco años, ya cuando nuestros hijos estaban un poquito más grandes, decidmos que empezaran la escuela allá y es cuándo yo inició con el esquí de fondo.

En Noruega encontró infraestructura, cultura deportiva y entrenadores especializados, elementos que en México aún son limitados. Sin embargo, su experiencia también le permitió comprobar que el talento puede desarrollarse con creatividad, incluso en países sin nieve.

¿Es posible entrenar esquí en México? Esta es la alternativa

Uno de los puntos más llamativos de su propuesta es el uso del roller esquí, una modalidad que se practica sobre asfalto con esquís adaptados con ruedas. Esta técnica permite a los atletas perfeccionar equilibrio, resistencia y coordinación sin necesidad de nieve, y es utilizada incluso por competidores europeos durante el verano.

Corona considera que México tiene el potencial para crear espacios adecuados donde jóvenes puedan iniciarse en esta disciplina. Con pistas urbanas adaptadas y programas de entrenamiento estructurados, el país podría comenzar a formar una base sólida de atletas.

El propio esquiador reconoce que el principal obstáculo no es la falta de clima invernal, sino la escasa difusión.

Este deporte no es muy conocido internacionalmente. Es muy popular en Escandinavia, en Europa del Norte, pero de cualquier manera hay mucha posibilidad de desarrollar este deporte en naciones que no tienen nieve.

Una generación que quiere abrir camino para México

Allan Corona forma parte de una delegación histórica junto a atletas como Donovan Carrillo y Regina Martínez, quienes también buscan consolidar la presencia mexicana en deportes de invierno. Cada participación internacional representa una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones y atraer patrocinadores.

El esquiador enfatizó que el siguiente paso es convertir el entusiasmo en estructura deportiva real.

En México falta tal vez difusión, pero podemos desarrollar atletas en México, podemos traer este tipo de competencias a México, lo estamos proyectando ya desarrollar un equipo aquí en México de jóvenes.

Aunque México no figura entre las potencias del medallero invernal, historias como la de Allan Corona demuestran que el talento no depende del clima, sino de la determinación. Su mensaje es claro: con organización, apoyo y visión a largo plazo, el país podría sorprender al mundo en futuras ediciones olímpicas.

