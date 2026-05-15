Xi Jinping Ofrece Ayuda a Trump para Evitar Caos Mundial por el Estrecho de Ormuz

Durante la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China, ambos gobiernos discutieron uno de los puntos más sensibles para la economía mundial: la crisis en el estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para el transporte de petróleo. En reuniones realizadas en Beijing, China, Trump aseguró que el presidente Xi Jinping ofreció colaborar para reabrir la ruta comercial ante el aumento de tensiones en Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz es considerado una de las vías marítimas más importantes del planeta. Se calcula que alrededor del 20% del petróleo mundial pasa diariamente por esta zona estratégica, ubicada entre Irán y Omán. Cualquier bloqueo o conflicto militar en el área podría disparar los precios internacionales de la gasolina, afectar mercados financieros y provocar nuevas crisis económicas a nivel global.

Trump asegura que China quiere intervenir para evitar una crisis petrolera mundial

En una entrevista para el programa Hannity, de Fox News Channel, Donald Trump reveló que Xi Jinping manifestó disposición para ayudar a estabilizar la situación en el estrecho de Ormuz, debido a la dependencia energética de China.

El mandatario estadounidense explicó que el presidente chino considera fundamental mantener abierta la ruta marítima para garantizar el suministro de petróleo a nivel internacional.

“Me encantaría ayudar si es que en algo puedo ayudar. Le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz; dijo: ‘Si le puedo ayudar en lo que sea, me gustaría ayudar’”, declaró Donald Trump.

Trump también afirmó que Xi Jinping descartó una participación militar directa de China en el conflicto regional, lo que calificó como una señal importante para disminuir las tensiones internacionales.

“Dijo que no iba a mandar equipo militar, que es mucho decir. Eso lo dijo muy fuertemente”, aseguró el presidente estadounidense.

Irán acusa a Estados Unidos de agravar la crisis en la región

Mientras Washington y Beijing buscan acuerdos diplomáticos, el gobierno de Irán responsabilizó directamente a Estados Unidos por el aumento de tensiones en el estrecho de Ormuz. Teherán sostiene que las acciones militares y económicas impulsadas por el gobierno estadounidense han provocado un ambiente cada vez más inestable en la región.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que la situación actual es consecuencia de las medidas impulsadas por Estados Unidos.

“Miren, el estrecho de Ormuz sufre ahora primero y ante todo por la agresión de Estados Unidos y el bloqueo que estos le han impuesto”, declaró Abbas Araghchi.

La tensión en esta zona preocupa a potencias internacionales debido a que cualquier enfrentamiento podría afectar directamente el comercio energético global y provocar nuevas presiones inflacionarias en distintos países.

Israel mantiene bombardeos en Líbano pese a extensión del alto al fuego

En paralelo a la crisis en el Golfo Pérsico, Israel continuó con ataques militares en el sur de Líbano, en la frontera entre ambos países. El ejército israelí informó que sus operaciones están dirigidas contra infraestructura del grupo Hezbolá, organización respaldada por Irán.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Líbano, los recientes bombardeos dejaron cerca de 40 personas heridas, lo que incrementó la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto en Medio Oriente.

A pesar de los ataques, representantes de Israel y Líbano alcanzaron recientemente un acuerdo en Estados Unidos para extender durante 45 días más el alto al fuego que ya había sido prorrogado el pasado 23 de abril. Las negociaciones entre ambas partes continuarían a inicios del próximo mes con el objetivo de evitar una escalada militar de mayores dimensiones.

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