China Ofrece a Trump Ayuda para Reabrir Estrecho de Ormuz: ¿Enviará Equipo Militar a Irán?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sigue de gira en Asia, donde hoy, 14 de mayo de 2026, se volvió a reunir Xi Jinping, mandatario de China, quien le ofreció ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene cerrado por la guerra que inicio la nación estadounidense junto con Israel.

En una entrevista para la cadena Fox News, Donald Trump dio detalles de la propuesta de Xi Jinping para la reapertura del estrecho de Ormuz, punto clave para el traslado de mercancías hacia varios países, así como para la importación de petróleo y gas.

A Xi Jinping “le gustaría que se llegara a un acuerdo” en la guerra con Irán, mencionó el presidente de Estados Unidos, quien agregó que el mandatario chino le dijo: “Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo”.

De acuerdo con el adelanto de la entrevista, que Fox News transmitirá completa la noche de este jueves, Donald Trump dijo que a Xi Jinping "le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz” y se habría comprometido a no suministrar equipamiento militar a Irán.

Trump subrayó que Xi “no va a entregar equipo militar, lo cual es una declaración importante. Pero, al mismo tiempo, dijo que compran gran parte de su petróleo allí y que les gustaría seguir haciéndolo”.

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Irán no debe tener armas nucleares

La guerra en Irán ganó terreno durante la visita de Trump a China, pues previamente, Estados Unidos pidió a dicho país un papel más activo ante el conflicto, al considerar que el bloqueo de Ormuz afecta directamente a sus intereses energéticos y comerciales, ya que por esa vía pasan aproximadamente el 4% de sus importaciones de gas y petróleo.

En su primera reunión, los presidentes de China y Estados Unidos coincidieron en que Irán no debe tener "nunca" armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al transporte de hidrocarburos sin cobrar derechos de paso, informó la Casa Blanca, en un comunicado.

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Con información de N+ y EFE.

RMT