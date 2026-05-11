ONU Prevé Crisis Humanitaria por Hambre e Inanición: ¿Qué Tienen que Ver los Fertilizantes?

El conflicto en Medio Oriente, luego de la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán podría desencadenar en una crisis humanitaria, si no se permite el paso de fertilizantes por el estrecho de Ormuz y según la Organización de Naciones Unidas (ONU), podría haber hambre e inanición en unas semanas.

Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y líder del grupo de trabajo que tiene como objetivo evitar una crisis humanitaria inminente, declaró a la agencia de noticias AFP, que decenas de millones de personas podrían enfrentarse al hambre y la inanición, si no se permite el paso de fertilizantes por el estrecho de Ormuz.

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¿Por qué los fertilizantes podrían desencadenar una gran crisis humanitaria?

En represalia por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero de 2026, la República Islámica mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde pasaba alrededor de un tercio de los fertilizantes que se consumen a nivel mundial.

Las exportaciones que pasan por el dicha vía marítima están destinadas en general a Brasil, China, India y varios países de África.

Ante este panorama, Jorge Moreira da Silva mencionó que se tienen “unas semanas por delante para prevenir lo que probablemente será una crisis humanitaria de gran magnitud”.

Apunto que “podríamos ser testigos de una crisis que sumirá a 45 millones de personas más en el hambre y la inanición”.

En tanto, António Guterres, secretario general de la ONU, creó un grupo de trabajo, dirigido por Moreira da Silva, para poner en marcha un mecanismo que permita el paso de los fertilizantes y de las materias primas conexas como el amoniaco, el azufre y la urea.

Guterres se ha reunido con representantes de más de 100 países para lograr que los Estados miembros de la ONU apoyen este mecanismo, sin embargo, la iniciativa no convenció a las partes implicadas en el conflicto: Estados Unidos, Irán y países del Golfo.

Mientras tanto, Moreira da Silva subrayo que “el problema es que la temporada de siembra no espera", pues hay casos que terminan en solo unas semanas en algunos países africanos.

De acuerdo con el experto de la ONU, el paso de cinco buques cargados de fertilizantes y de materias primas conectadas al día permitiría que los agricultores se libraran de una crisis.

"Es una cuestión de tiempo. Si no abordamos rápidamente el origen de la crisis, tendremos que gestionar las consecuencias con ayuda humanitaria", añadió.

Moreira da Silva aseguró que si se alcanza un acuerdo, el mecanismo de la ONU podría funcionar en tan solo siete días, pues aunque el estrecho de Ormuz reabriera inmediatamente, se necesitarían al menos cuatro meses para volver a la normalidad.

Aunque los precios de los alimentos no se han disparado, Moreira da Silva preve un "fuerte aumento" del precio de los fertilizantes que, según expertos, acarreará necesariamente una disminución en la productividad agrícola y, en última instancia, un incremento de los precios de la comida, por oquedal refirió que es “posible y urgente” permitir el paso de los fertilizantes, para así minimizar el riesgo grave de la inseguridad alimentaria mundial.

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RMT