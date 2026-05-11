Estados Unidos Logrará una "Victoria Total" en Guerra Contra Irán, Afirma Trump
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"Vamos a tener una victoria total" sobre Irán, asegura el presidente Donald Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy, 11 de mayo de 2026, que su país logrará una “victoria total” en la guerra contra Irán.
En declaraciones con periodistas en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Donald Trump dijo que Irán piensa que se cansará o que está bajo presión, pero aseguró que no es así.
"Ellos piensan que me cansaré de esto o me aburriré, o que tendré alguna presión, pero no hay presión, no hay presión en absoluto. Vamos a tener una victoria completa", subrayó.
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Acuerdo de paz con Irán, en estado crítico
Sobre el acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Irán, Trump se refirió al proceso como “lo más frágil que se puedan imaginar” y mencionó que tuvo que leer “esa basura que nos enviaron; ni siquiera terminé de leerla".
Destacó que “es uno de los ceses al fuego más frágiles, que está en estado crítico”, “como cuando el médico entra y te dice: `Señor, su ser querido tiene aproximadamente un 1% de posibilidades de sobrevivir’”.
Apunto que "quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado”.
Insistió que su Administración tiene "un plan", que consiste en que Irán jamás obtenga un arma nuclear, y criticó que este compromiso no figura en su respuesta.
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Con información de N+.
RMT