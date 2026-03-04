De México para el Mundo: Renata Zarazúa, la Única Tenista Mexicana en el Top Mundial

En México, más de 100 mil personas practican tenis, pero solo 57 compiten de manera profesional. Entre todas ellas, únicamente una mexicana se mantiene dentro del top 100 del ranking mundial. Ese nombre es Renata Zarazúa. A sus 28 años, se ha convertido en la gran esperanza del tenis nacional y en el rostro de una generación que sueña con ver nuevamente a una mexicana levantar un trofeo de Grand Slam. Su historia no es solo de talento, sino de sacrificio, presión económica y una convicción que la ha llevado a competir contra las mejores del mundo.

De promesa infantil a la única mexicana en la élite mundial

Desde pequeña, Renata Zarazúa mostró habilidades deportivas extraordinarias. Probó distintas disciplinas antes de decidirse por el tenis. La gimnasia y los clavados formaban parte de su rutina cuando era niña, e incluso destacaba en ellos. Sin embargo, el entorno familiar terminó inclinando la balanza hacia la raqueta, ya que tanto su padre como su hermano practicaban este deporte. Esa decisión marcaría su destino.

Renata Zarazúa, tenista profesional mexicana y actual referente del país en el circuito internacional, recuerda cómo fue ese momento que cambió su vida.

Tenía como 10 años, 10, 12 años, y estaba así, haciendo gimnasia, haciendo clavados, y era muy buena haciendo clavados, pero al final creo que algo me dijo que me tenía que quedar en el tenis. Mi hermano también jugaba tenis, mi papá jugaba tenis, entonces siento que fue algo más familiar que me llevó a eso.

Hoy, esa elección la tiene compitiendo en los torneos más importantes del planeta, algo que pocas mexicanas han logrado en la historia reciente.

La Mexicana Renata Zarazúa Representa al País en Tenis: Entrevista Exclusiva

El alto precio de competir en los Grand Slams

Llegar a la élite no solo implica talento. El tenis profesional es uno de los deportes más costosos para quienes no cuentan con grandes patrocinadores. Los jugadores deben cubrir vuelos internacionales, hospedaje, transporte, equipo y el salario de sus entrenadores. En un circuito que se disputa por todo el mundo, los gastos son constantes y elevados.

Renata Zarazúa ha hablado abiertamente sobre esa presión, tanto económica como deportiva. Durante años, tuvo que aprender a controlar el peso emocional de jugar torneos donde están en juego puntos, ranking y premios que pueden cambiar una carrera.

Renata Zarazúa explicó lo que significa competir en los escenarios más importantes del tenis.

El ir a jugar los Grand Slams, te juegas mucho dinero, muchos puntos, mucho ranking, te juegas muchas cosas. Me costó mucho, me costó tres o cuatro años dejar que esa presión no me limitara en mi juego.

En otra reflexión, también dejó claro el esfuerzo financiero que implica mantenerse en el circuito.

Te tienes que pagar tus vuelos, tienes que pagar a tu entrenador, tienes que viajar por todo el mundo, hoteles, transporte, todo.

Superar esos obstáculos la ha llevado a disputar el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, consolidándose como una presencia constante en los grandes escenarios del tenis mundial.

La mexicana se mantiene en el top 100 mundial. Foto: N+FORO

Cinco años devolviendo la ilusión al tenis mexicano

Durante los últimos cinco años, Renata Zarazúa ha roto una larga ausencia de tenistas mexicanas en instancias importantes del circuito internacional. Ha ganado tres títulos individuales y ha conseguido victorias ante rivales mejor posicionadas. Cada triunfo representa mucho más que puntos en el ranking; significa esperanza para un país que durante años esperó una figura femenina capaz de competir de tú a tú con la élite.

Renata Zarazúa también tiene claro que su papel trasciende lo deportivo. Sabe que muchas niñas la observan y sueñan con seguir sus pasos. Esa responsabilidad se ha convertido en una de sus mayores motivaciones.

Renata Zarazúa compartió lo que la impulsa a seguir compitiendo.

Lo que me sigue motivando para seguir jugando es cuando niñitas me dicen que vieron mi partido y que gracias a mí quieren jugar tenis. Siempre quiero dejar un buen ejemplo. Cuando me retire, me encantaría tener una academia para transmitir lo que yo viví y lo que aprendí.

La mexicana se mantiene en el top 100 mundial. Foto: @renazarazua

El sueño que podría cambiar la historia del tenis mexicano

Aunque ya es un referente nacional, Renata Zarazúa no se conforma. Su ambición apunta a lo más alto del tenis mundial. Ganar un Grand Slam es el objetivo que cualquier jugador profesional anhela, pero para ella hay algo que podría tener un significado todavía más profundo.

Renata Zarazúa habló sobre la meta que mantiene viva su ilusión.

Obviamente un Grand Slam, me encantaría ganarlo, pero para mí ganar un torneo en México sería lo más especial y ojalá lo pueda cumplir.

En un país donde solo 57 personas compiten profesionalmente en tenis y apenas una mujer está entre las mejores 100 del mundo, el sueño de Renata Zarazúa no es solo personal. Es el sueño de todo México.

Historias recomendadas: