San Luis Vence en Casa con Goleada a Mazatlán en la Jornada 9

En su estadio, el Atlético San Luis se impuso 4 goles a 1 al Mazatlán este martes en la jornada 9 del tornero Clausura de la Liga MX.

Con este resultado San Luis llegó a 10 puntos y los Cañoneros se quedaron con 7 unidades.

El marcador se abrió con un autogol, cortesía del argentino Lucas Merolla al 50, minutos más tarde el brasileño João Pedro al 57 amplió la ventaja, pero al 75 Mazatlán anotó por conducto de Mauro Lainez para poner el encuentro 2-1, tan solo 4 minutos más tarde, el francés Sébastien Salles-Lamonge al 79 marcaría el tercero para los de casa y al 90 nuevamente João Pedro colocó el balón en la red con lo que selló el marcador de la goleada que le dio la victoria al San Luis, 4 tantos a 1.

Con su doblete, João Pedro se consolidó como líder del goleo individual con 9 anotaciones.

Al brasileño le siguen, con 5 goles, José Paradela y ‘Paulinho’, que anotaron este martes, y el mexicano Armando González, de Chivas, equipo que reprogramó su partido de esta fecha contra el León para el 18 de marzo.

Otros resultados de la Jornada

Pachuca vs Necaxa

En el estadio Hidalgo, Pachuca se impuso 2-1 al Necaxa.

Con este resultado los Tuzos llegaron a 17 puntos, en tanto los Rayos del Necaxa se quedaron con 9 unidades.

Alexei Domínguez al 14 abrió el marcador con el primero para el Pachuca y Oussama Idrissi al minuto 33 anotó el gol que le dio el quinto triunfo a los Tuzos.

Pero Javier Ruiz del Necaxa en su intento por remontar, al minuto 53 consiguió el gol para su equipo, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

Pumas vs Toluca

Toluca se sobrepuso a la desventaja dos veces en el partido como visitantes y en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, venció 3-2 a los Pumas.

Con este triunfo, el cuarto al hilo y sexto en el torneo, el Toluca llegó a 21 puntos para mantenerse como escolta del Cruz Azul, y conservó también el invicto.

Los Pumas por su parte sufrieron su primera derrota y se quedaron con 16 unidades en la posición 5.

Los universitarios tuvieron la ventaja en dos ocasiones con anotaciones de Robert Morales al minuto 29 al cobrar un penal y de Álvaro Angulo al 63.

Pero Ricardo Angulo al 37 igualaría en primera ocasión y Diego Barbosa al 73 pondría el marcador parejo, aunque finalmente Paulo Dias ‘Paulinho’ sentenció la victoria de los Diablos Rojos al anotar el tercero al minuto 78, para mover el marcador 3 a 2.

Santos - Cruz Azul

Cruz Azul venció este martes 2-1 al colista Santos y se confirmó como líder del fútbol mexicano en la novena fecha del torneo.

Luego de perder su partido de la primera jornada, el Cruz Azul ha ligado 8 jornadas sin derrota con 4 triunfos consecutivos.

Con esta victoria llega a 22 puntos.

En tanto Santos se quedó con 2 unidades en el fondo de la clasificación al sufrir su séptima derrota, además de ser el único equipo que no ha ganado en el torneo.

El primer gol del encuentro lo anotó Cruz Azul cortesía de Jeremy Márquez al minuto 15 con lo que se fueron al descanso con la ventaja.

En la segunda mitad Santos emparejó el marcador de manera momentánea con una anotación de Ezequiel Bullaude al 54.

Pero la pizarra se movería una última vez para sellar la victoria de La Máquina con el tanto de Carlos Rotondi al 78.

Con información de AFP

