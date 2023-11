Más de 23 Mil Personas Huyen de Acapulco tras Huracán Otis

Del 26 de octubre pasado hasta el sábado pasado, más de 20 mil personas abandonaron Acapulco en autobuses y 3 mil 813 lo hicieron por vía aérea, de acuerdo con el gobierno federal.

Como es el caso de Carlos Melo, quien llegó el 1 de noviembre a la Ciudad de México después de abandonar el puerto donde vivió 45 años.

Yo vivo en una colonia que se llama Mozimba, poniente de Acapulco, para allá no está llegando la ayuda. No quiero regresar, porque no hay nada que comer, no hay agua ni siquiera.

Dejó Acapulco a siete días del impacto del huracán Otis.

Llegó en autobús para comenzar una nueva vida en el Estado de México, ya que se quedó sin la mayor parte de sus bienes materiales.

Carlos buscará empleo en Toluca, donde algunos de sus familiares lo recibirán, y en unos meses, le gustaría regresar a Acapulco.

Como Carlos, Reyna Pérez también salió de Acapulco en busca de atención médica para su esposo, quien tiene piedras en el riñón.

El pasado miércoles llegó a la Ciudad de México acompañada de dos hijas y otros tres integrantes de su familia, ya que tras el huracán perdieron su casa.

Me traje a mi familia, no tenemos alimentos, no tenemos agua, no hay luz, no los puedo dejar allá…A lo mejor podemos quedarnos aquí, si encontramos un buen lugar.