Feminicidio de Lilian Escudero en Hidalgo: el Crimen que Exige Justicia Ejemplar

En el municipio de Tepeapulco, en el estado de Hidalgo, el feminicidio de Lilian Escudero, una joven de apenas 20 años, volvió a encender las alarmas sobre la violencia de género en México. El crimen ocurrió el 22 de enero de 2024 en Ciudad Sahagún, una localidad que forma parte de este municipio, y desde entonces se ha convertido en un símbolo del riesgo que enfrentan miles de mujeres jóvenes en el país.

De acuerdo con la organización Servicios de Inclusión Integral (Seiinac), entre 2016 y 2026 se han documentado 199 feminicidios en Hidalgo, lo que representa un promedio anual de entre 17 y 20 casos. Estas cifras reflejan una crisis persistente de feminicidios que no ha logrado contenerse, a pesar de las alertas y las exigencias sociales.

El sueño truncado de una estudiante universitaria

Lilian Escudero era estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tenía el objetivo de convertirse en contadora pública. Su vida fue arrebatada en un entorno que debía ser seguro, el lugar donde vivía.

Su madre, Guadalupe Fernández, ha compartido el profundo dolor que dejó su pérdida, recordando no solo a su hija, sino también el futuro que ya no podrá ser.

“Para mí, haber perdido a mi única hija por feminicidio, ha sido haberlo perdido todo, porque ella era mi proyecto de vida. Era una niña muy trabajadora y estudiosa. Ahorita estaría culminando su universidad como contadora pública”.

Feminicida De Lilian Simuló Fuga de Gas, pero Así lo Descubrieron; Madre Pide Máxima Sentencia

Así ocurrió el feminicidio dentro de su propio departamento

Lilian vivía en un departamento que le rentaba Juan Pablo “N”, quien además era exdocente de la Universidad Politécnica de Pachuca. Fue en ese mismo lugar donde ocurrió el ataque.

La joven se encontraba sola la mañana del crimen, ya que su compañera de vivienda había salido a trabajar. Al regresar, su roomie la encontró sin vida dentro del baño, en una escena que inicialmente fue manipulada para simular un accidente.

Guadalupe Fernández relató cómo ocurrieron los hechos aquel día, reconstruyendo los últimos momentos de su hija.

“Ella se levantó ese día temprano, vivía junto con otra roomie, la otra chica se fue a su trabajo y ella se quedó ahí adentro. Posteriormente regresa la otra roomie y la encuentra en el baño”.

Intentaron ocultar el crimen: la verdad detrás de la muerte

El agresor intentó hacer pasar el feminicidio como una fuga de gas LP. Sin embargo, las investigaciones periciales desmintieron rápidamente esta versión y revelaron la brutalidad del ataque.

El asesor jurídico Venustiano Islas explicó los hallazgos clave que permitieron esclarecer el crimen y confirmar que se trató de un feminicidio.

“El médico legista encontró que Lilian presentaba 21 lesiones en su cuerpo, también encontró que fue violentada sexualmente y concluye que presentó una fractura en la tráquea, misma que le fue ocasionada por el autor del delito, a través de una compresión manual, entonces le provocó la asfixia”.

Exigen la pena máxima: el caso busca sentar precedente

A más de un año del crimen, un juez determinó la culpabilidad de Juan Pablo “N” por el delito de feminicidio. Sin embargo, la familia de Lilian Escudero y su equipo legal continúan en la lucha para que se le imponga la pena máxima contemplada en la ley.

El asesor jurídico Venustiano Islas ha señalado la importancia de que este caso no quede como uno más, sino que sirva como un precedente en la impartición de justicia en Hidalgo.

“Estamos solicitando que se imponga la pena máxima en este caso, que es la privativa de libertad. En Hidalgo el código penal establece que pueden ser hasta 50 años. Precisamente para que sea una pena ejemplar”.

Una crisis que sigue creciendo en Hidalgo

Especialistas advierten que el feminicidio no solo impacta a las víctimas y sus familias, sino a toda la sociedad, ya que genera miedo, incertidumbre y desconfianza en las instituciones.

La abogada experta en violencia de género, Jazmín Chávez Islas, subraya la necesidad de castigos ejemplares y de políticas efectivas para frenar este delito que continúa en aumento en el estado.

Mientras tanto, Guadalupe Fernández mantiene viva la memoria de su hija y continúa exigiendo justicia, con la esperanza de que su caso no quede impune.

“Exijo justicia para mi hija que fue víctima de este feminicidio y que su agresor, Juan Pablo, reciba el castigo que se merece y que nuestras autoridades, el juez de enjuiciamiento le asigne una pena de 50 años”.

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