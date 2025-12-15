¿Por Qué los Jóvenes en CDMX Abandonan la Escuela? Motivos de Deserción en Nivel Medio Superior

En la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), miles de jóvenes están dejando las aulas antes de terminar la preparatoria. A pesar de ser una de las entidades con menor rezago educativo del país, la capital figura entre las cuatro con mayor tasa de deserción escolar en nivel medio superior, superando incluso la media nacional.

Según datos recientes, mientras que en todo México el 10.8% de los estudiantes abandona la escuela, en la Ciudad de México el porcentaje asciende a 12.8%, es decir, dos puntos por encima del promedio. Solo Chihuahua, Coahuila y Jalisco presentan cifras más alarmantes.

Este fenómeno ha encendido alertas en organizaciones como Corazón Capital, que cada año analiza los principales retos sociales en la capital.

"Es un dato devastador": expertos lanzan alerta por abandono escolar

Carlos Flores, director de la asociación Corazón Capital, asegura que el problema debería estar en el centro del debate público, no solo por su impacto educativo, sino por las consecuencias sociales a largo plazo.

Sin embargo, hay un dato que me parece devastador y debe llamar o alertarnos con una seria preocupación a los ciudadanos, a los jóvenes, a las autoridades del gobierno y me estoy refiriendo a la tasa de abandono o de deserción escolar.

A pesar de los avances en cobertura educativa, el sistema no está reteniendo a los estudiantes, especialmente en el bachillerato, la etapa más crítica.

Deserción Escolar en CDMX: ¿Qué Motivos Tienen los Jóvenes para Dejar Salones?

¿Por qué los jóvenes están dejando la escuela en CDMX?

La falta de empleos formales, la urgencia económica y el deseo de independencia son factores clave que empujan a los jóvenes fuera del sistema escolar, considera Carlos Flores.

Al saber que está frustrado su sueño en el futuro, que su horizonte está limitado por condiciones económicas, por la informalidad, por la falta de empleos bien pagados, bien remunerados y formales, prefieren tener un ingreso para poder ir viviendo en el día a día este conjunto de experiencias.

Este escenario se agrava por los largos traslados, la precariedad en la vivienda y la falta de oportunidades educativas y laborales reales.

"Los trayectos nos están comiendo": la voz de los estudiantes

Muchos estudiantes consideran que los desplazamientos son una barrera diaria que erosiona su motivación y su tiempo de estudio. Aquí algunas de sus voces:

Fernando , estudiante universitario: "Yo creo que el problema más grande para el estudiante en la CDMX son los trayectos. El trayecto en el metro, el trayecto en el camión… En general, los traslados que deberían ser cortos, se vuelven horas".

, estudiante universitario: "Yo creo que el problema más grande para el estudiante en la CDMX son los trayectos. El trayecto en el metro, el trayecto en el camión… En general, los traslados que deberían ser cortos, se vuelven horas". Miguel , estudiante de universidad: "Por ejemplo, yo que vivo lejos, el transporte es terrible, me hago muchísimo tiempo. Creo que la mitad del tiempo que estoy en la escuela me la vivo en el transporte".

, estudiante de universidad: "Por ejemplo, yo que vivo lejos, el transporte es terrible, me hago muchísimo tiempo. Creo que la mitad del tiempo que estoy en la escuela me la vivo en el transporte". Joan, estudiante universitario: "Al haber tanta gente en la ciudad, siento que escasean cada vez más las oportunidades. Estuve en otro estado y vi que muchos ahorran para estudiar en escuelas privadas porque tienen muy claro a qué se quieren dedicar. Aquí, por falta de empleos, se buscan muchos Plan B y Plan C".

El abandono escolar afecta más a las mujeres en la CDMX

La deserción escolar no impacta de la misma manera a todos. En la capital, 7 de cada 10 jóvenes que ni estudian ni trabajan son mujeres. Una de las razones es la sobrecarga de responsabilidades no remuneradas que enfrentan en sus hogares.

De acuerdo con Corazón Capital, en promedio, las mujeres dedican 58 horas semanales a actividades no remuneradas, como cuidados del hogar, frente a las 36 horas que dedican los hombres en las mismas condiciones.

Una estudiante universitaria lo explica con claridad: "Justamente a las mujeres, en general, se nos carga con muchas responsabilidades. El hecho de tener que gestionar nuestra vida estudiantil, nuestra vida laboral, y cuidados del hogar, cuidados hacia personas, mascotas, se vuelve un reto".

¿Qué soluciones se proponen ante esta crisis?

Diversas organizaciones coinciden en que, para frenar la deserción escolar en la CDMX, es urgente atacar las raíces del problema. Algunas de las estrategias propuestas incluyen:

Impulsar un crecimiento económico inclusivo en la capital.

en la capital. Actualizar los planes de estudio para que los jóvenes salgan con competencias técnicas y profesionales.

para que los jóvenes salgan con competencias técnicas y profesionales. Crear políticas públicas conjuntas entre el gobierno, el sector privado y la academia para conectar educación y empleo.

La deserción escolar no es solo un tema educativo: es un síntoma profundo de desigualdad estructural. Sin intervención decidida, miles de jóvenes seguirán viéndose obligados a renunciar a sus sueños por sobrevivir día a día.

