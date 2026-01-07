Alarmas Rumbo al Mundial 2026: ¿Yamal, Mastantuono y Nico Williams Se lo Pierden por Lesiones?

Varios jugadores jóvenes sufren pubalgia actualmente. En los últimos meses, una lesión silenciosa pero devastadora ha puesto en jaque a algunas de las mayores promesas del futbol europeo. Lamine Yamal, la nueva joya del FC Barcelona; Franco Mastantuono, reciente fichaje del Real Madrid; y Nico Williams, figura del Athletic de Bilbao, han sufrido una preocupante baja de rendimiento e incluso se han perdido partidos importantes.

¿La razón? Todos padecen pubalgia, una lesión que podría poner en riesgo su futuro futbolístico... y su participación en el próximo Mundial de futbol.

¿Qué es la pubalgia y por qué es tan común en el futbol?

La pubalgia es una lesión por sobrecarga que afecta la zona del pubis, la ingle y el abdomen bajo. Aunque puede parecer menor al principio, si no se atiende a tiempo puede evolucionar hasta convertirse en un dolor incapacitante, que impide no solo jugar al futbol, sino incluso realizar actividades cotidianas como caminar, levantarse o ir al baño.

La doctora María Cristina Rodríguez, quien encabeza la Dirección de Medicina del Deporte, explicó que esta lesión es más común de lo que se cree en el futbol profesional.

Esta es una lesión súper característica en jugadores de fútbol soccer y en actividades donde se utiliza mucho el pateo.

Varios jugadores jóvenes sufren pubalgia actualmente. Foto: N+FORO

El dolor puede ser tan fuerte que incapacita al jugador por completo

En fases avanzadas, la pubalgia puede requerir tratamientos que van desde fisioterapia hasta cirugía. No se trata de una simple molestia: el dolor puede volverse insoportable, afectando incluso acciones básicas del día a día.

Puede ser que sea tanto el dolor que para ir al baño, para levantarse de la cama o que para toser tenga dolor, entonces sí llega a ser altamente incapacitante.

La carga excesiva de partidos, una bomba de tiempo

Más allá del dolor físico, esta lesión también pone sobre la mesa una conversación incómoda para los grandes clubes: la sobrecarga muscular a la que se someten los jugadores jóvenes. Las extenuantes temporadas modernas están afectando cada vez más a atletas en formación.

Un dato alarmante lo confirma: hoy en día, un jugador de élite de apenas 20 años que también juega con su selección puede acumular más de 14 mil minutos disputados. Hace una década, esa cifra apenas llegaba a los 4 mil minutos a la misma edad.

Las lesiones por sobreuso básicamente se dan en deportistas jóvenes, adultos jóvenes. Esto es un trabajo diario, de estar observando al jugador, al deportista y ver cómo va evolucionando el dolor.

En México también ha golpeado fuerte: casos en la Selección y Club América

Aunque la conversación se ha intensificado en Europa con los casos de Lamine, Mastantuono y Nico, en México ya se conocía el impacto de esta lesión. En 2022, el delantero de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, sufrió pubalgia justo antes del Mundial de Qatar, lo que puso en duda su convocatoria. Y en 2023, Kevin Álvarez, defensa del Club América, se perdió varios meses por esta misma causa.

La pubalgia no solo afecta el rendimiento inmediato. Puede alterar trayectorias enteras. En un contexto donde el futbol profesional exige cada vez más desde edades tempranas, esta dolencia se ha convertido en un enemigo silencioso que amenaza con frenar carreras que apenas comienzan.

