Inauguran en Yucatán el Hospital Público Más Grande de América Latina con IA y Robots

En el municipio de Mérida, en el estado de Yucatán, fue inaugurado el nuevo Hospital General “Doctor Agustín O’Horán” del IMSS-Bienestar, una obra que tardó tres años en construirse y que ya es considerada el hospital público para personas sin seguridad social más grande de América Latina.

El nuevo complejo médico reemplazará al antiguo hospital ubicado en el centro de la capital yucateca, cuya infraestructura tenía más de un siglo de antigüedad y operaba con capacidad rebasada.

El hospital comenzó operaciones oficialmente el domingo 17 de mayo de 2026 y ya recibe pacientes trasladados desde la sede anterior. La nueva unidad médica cuenta con tecnología de última generación, quirófanos robotizados y equipos con inteligencia artificial, elementos poco comunes incluso en hospitales privados del país.

El nuevo hospital tendrá 48 especialidades y capacidad para miles de pacientes

La nueva sede del O’Horán dispone de 652 camas hospitalarias, 16 quirófanos, 71 consultorios y 48 especialidades médicas, entre ellas oncología, cardiología, pediatría, inmunología y ginecoobstetricia.

También incorpora clínicas especializadas para atender padecimientos específicos, como la Clínica de la Mujer y la Clínica de Labio y Paladar Hendido.

Las autoridades de salud aseguran que el modelo médico fue diseñado para ofrecer atención integral y multidisciplinaria, especialmente en enfermedades complejas que requieren la participación de distintos especialistas.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, explicó que el hospital busca transformar la atención pública en México.

“Es un hospital innovador, no existe un hospital donde confluya tanta diversidad multidisciplinaria. Un paciente con una enfermedad grave no será atendido por un solo médico, sino que será atendido por un equipo multidisciplinario que tiene como objetivo estratégico la atención de su salud”.

Inauguran Hospital O’Horán; el Más Grande del Sureste y Centroamérica

Inteligencia artificial y cirugía robótica: así funciona el nuevo O’Horán

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el equipamiento tecnológico del hospital. El centro médico cuenta con algunos de los modelos más avanzados de tomógrafos y angiógrafos de la región, además de sistemas de inteligencia artificial que ayudan a detectar alteraciones anatómicas y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Alejandro Svarch destacó que la tecnología permitirá diagnósticos más precisos y rápidos para miles de pacientes que antes debían esperar durante semanas o incluso meses para acceder a estudios especializados.

“Este tomógrafo incluye elementos de inteligencia artificial que ayudan al especialista de cardiología en la detección de alteraciones anatómicas y no funcionales. También tenemos el mejor resonador del país en su servicio de angiología y de angiotomografía para detectar elementos de infartos”.

El hospital también incorporó un robot quirúrgico tipo “Versius”, diseñado para realizar procedimientos complejos con mayor precisión y seguridad. Según las autoridades, este equipo permitirá incrementar el número de operaciones y reducir riesgos durante las intervenciones.

El titular del IMSS-Bienestar explicó que incluso será posible operar con apoyo remoto desde otros hospitales del país.

“¿Por qué queremos que un hospital público pueda tener un equipo de cirugía robotizada? Porque nos permite operar más y operar más seguramente a nuestros pacientes. El robot puede ser operado por un cirujano que esté presente en el quirófano o incluso por un cirujano que tengamos en otro hospital del IMSS Bienestar o en otro hospital de la región de nuestro país”.

Habrá abasto de medicamentos y atención gratuita para pacientes

Previo a la inauguración, el hospital fue abastecido con medicamentos e insumos médicos necesarios para las cirugías, consultas y tratamientos especializados que ofrecerá.

La proyección oficial indica que el centro recibirá cada mes alrededor de un millón de piezas de medicamentos para pacientes hospitalizados y consulta externa.

Las autoridades señalaron que incluso habrá disponibilidad de tratamientos de alto costo que anteriormente eran inaccesibles para muchas familias y representaban gastos catastróficos.

Alejandro Svarch afirmó que el nuevo sistema de atención permitirá organizar mejor los tratamientos y reducir tiempos de espera para enfermedades graves.

“Tenemos abasto de medicamentos, incluso de claves que nunca antes se tenían en el sector público, claves muy costosas que antes eran un sinónimo de gasto catastrófico para los pacientes”.

“Este hospital tiene adicionalmente una serie de efectos en la gestión clínica muy avanzados y de vanguardia. Funcionan con líneas de cuidado, de manera tal que un paciente que ingresa por una enfermedad, esa enfermedad ya está categorizada, así como los cuidados y tratamientos que debe recibir”.

Pacientes ya fueron trasladados y destacan rapidez en la atención

Desde hace más de dos semanas comenzó el traslado gradual de pacientes y personal médico desde el antiguo Hospital O’Horán hacia la nueva sede. Áreas como medicina interna y pediatría ya operan en las nuevas instalaciones.

Entre los primeros pacientes atendidos se encuentra José Anselmo, quien aseguró haber recibido atención médica rápida tras su traslado al nuevo hospital.

José Anselmo relató que los estudios médicos que necesitaba fueron realizados en pocas horas.

“Me trasladaron ayer acá al O’Horán y estaba orgulloso porque rápido fue el trato que me hicieron. Los dos ultrasonidos que necesitaba anteriormente me los hicieron ahorita”.

El hospital tendrá capacidad para ofrecer hasta mil consultas diarias, además de realizar miles de procedimientos quirúrgicos y tratamientos especializados para pacientes provenientes de Yucatán y otros estados del sureste mexicano.

Habrá nuevas rutas de transporte y un albergue para familiares

Debido al cambio de sede, el Gobierno de Yucatán anunció que se implementarán nuevas rutas de transporte público para facilitar el acceso de pacientes provenientes de distintos municipios y colonias de Mérida.

Además, se construirá un albergue destinado a familiares de personas hospitalizadas durante largos periodos de tiempo, una de las principales demandas de usuarios que viajan desde comunidades alejadas para recibir atención médica especializada.

Con la inauguración del nuevo Hospital General “Doctor Agustín O’Horán”, Yucatán se integra oficialmente al modelo federal IMSS-Bienestar, el cual promete atención médica y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social.

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