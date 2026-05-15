IMSS-Bienestar Investiga Presunto Desvío de Medicamentos en Hospital de Ciudad Victoria

El Coordinador Federal y delegado del IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, confirmó que ya se encuentra en marcha una investigación por el presunto desvío de medicamentos e insumos médicos del Hospital General de Ciudad Victoria hacia hospitales privados.

Luego de meses de señalamientos y denuncias relacionadas con el manejo de material médico dentro del nosocomio, el funcionario reconoció que el caso ya es revisado por las autoridades correspondientes.

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Ya Investigan Presunto Desvío de Medicamentos del Hospital de Ciudad Victoria

“Ya se está investigando, sí. Está en investigación y en unas 3, 4 semanas les puedo hablar.” Margid Antonio Rodríguez Avendaño, Delegado Federal del IMSS-Bienestar

El caso ha generado preocupación debido al impacto que tendría un posible desvío de medicamentos en el abasto y atención de pacientes dentro del sistema público de salud en Tamaulipas.

Secretaría de Salud Reporta 929 Mil Pesos en Medicamentos Oncológicos Caducados en Veracruz

El pasado día viernes 6 de febrero del año en curso, la Secretaría de Salud del estado de Veracruz (SSAVER) publicó un acta oficial en la que se confirma que aproximadamente 98.7 kilogramos de medicamentos se encontraban caducados.

La mayoría de estos medicamentos eran en el Hospital Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa”. Dicho centro hospitalario se encuentra ubicado en la ciudad de Xalapa, capital de la entidad veracruzana.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el detalle de qué tipo de medicamentos se refiere el acta realizada por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles.

En el acta solo se detalla que el valor total del medicamento caducado es de 929 mil pesos, de los cuales 15 mil 67.94 pesos corresponden a 23.700 kilogramos de medicamentos caducados en el Hospital Regional de Xalapa Luis F. Nachón.

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