¿Qué Probará SpaceX en el Vuelo 12 de Starship en Texas? Estas son las Novedades

SpaceX anunció a través de su página web que se prepara para realizar el duodécimo vuelo de prueba de Starship desde Starbase, en el Valle de Texas, el próximo martes 19 de mayo de 2026. De acuerdo con la compañía fundada por Elon Musk, la ventana de lanzamiento abre a las 5:30 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, y la transmisión en vivo comenzará aproximadamente 30 minutos antes del despegue.

Esta nueva misión marcará el debut de la siguiente generación de vehículos Starship y Super Heavy, así como una evolución en los motores Raptor y una nueva plataforma de lanzamiento diseñada específicamente para futuras operaciones reutilizables.

Starship’s twelfth flight test will debut the next generation Starship and Super Heavy vehicles, powered by the next evolution of the Raptor engine and launching from a newly designed pad at Starbase. The launch is targeted as early as Tuesday, May 19 → https://t.co/2gZQUxS6mm pic.twitter.com/JxmpL2WE4w — SpaceX (@SpaceX) May 12, 2026

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El principal objetivo del vuelo será poner a prueba por primera vez en condiciones reales las mejoras implementadas en toda la arquitectura del sistema, incluyendo cambios estructurales enfocados en lograr reutilización rápida y completa de los vehículos espaciales.

A diferencia de pruebas anteriores, el propulsor Super Heavy no intentará regresar a la plataforma para ser atrapado por los brazos mecánicos de Starbase. En esta ocasión, la meta será ejecutar correctamente el despegue, separación de etapas, maniobras de retorno y un aterrizaje controlado en una zona marítima del Golfo.

SpaceX probará motores, escudo térmico y simuladores Starlink

Por su parte, la etapa superior de Starship realizará múltiples pruebas en el espacio y durante el reingreso atmosférico. Entre ellas destaca el despliegue de 22 simuladores Starlink, similares a los satélites de nueva generación que la empresa planea utilizar en futuras misiones.

Además, dos de esos simuladores serán utilizados para inspeccionar el escudo térmico de la nave y enviar imágenes a los equipos de control, con el objetivo de evaluar la resistencia de las losetas térmicas para futuras maniobras de regreso a Starbase.

SpaceX también confirmó que algunas piezas del escudo térmico fueron pintadas de blanco e incluso una loseta fue retirada intencionalmente para analizar el comportamiento aerodinámico de la nave durante el reingreso.

Durante el vuelo, Starship ejecutará maniobras experimentales que pondrán a prueba los límites estructurales de la nave, además de intentar el reencendido de un motor Raptor mientras se encuentra en el espacio.

El lanzamiento volverá a colocar al Valle de Texas en el centro de atención internacional, debido a la cercanía de Starbase con la frontera entre Texas y Tamaulipas, donde cientos de personas suelen seguir cada una de las pruebas espaciales realizadas por SpaceX.

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